Το αμερικανικό πανεπιστήμιο Johns Hopkins, από τα γνωστότερα στον κόσμο σε ό,τι αφορά στην ιατρική έρευνα, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως καταργεί πάνω από 2.000 θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο, εξαιτίας των δραστικών περικοπών δημοσίων δαπανών που αποφασίστηκαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανακοίνωσή του, το ίδρυμα αναφέρει πως καταργεί 1.975 θέσεις εργασίας στο εξωτερικό και άλλες 247 στις ΗΠΑ, αφού απώλεσε επιχορηγήσεις 800 εκατομμυρίων δολαρίων από το ομοσπονδιακό κράτος.

🇺🇸 JOHNS HOPKINS SLASHES 2,000 JOBS AFTER TRUMP ADMIN CUTS $800M IN GRANTS

Johns Hopkins University just announced its biggest layoffs in history, cutting 2,000 jobs after the Trump administration axed $800 million in USAID grants.

The cuts impact the Bloomberg School of Public… https://t.co/qdQau4VcVX pic.twitter.com/ZmpDfmTOHF

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 14, 2025