Η έρευνα του αμερικανικού στρατού για τον φονικό βομβαρδισμό του ιρανικού σχολείου στην πόλη Μινάμπ, κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, είναι “περίπλοκη” και “φθάνει στο τέλος της”, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διοίκησης για την περιοχή αυτή.

Όταν ρωτήθηκε από κοινοβουλευτική επιτροπή εάν ο αμερικανικός στρατός θα “αναγνωρίσει ένα λάθος” σχεδόν τρεις μήνες μετά τον αεροπορικό αυτό βομβαρδισμό, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ απάντησε: “Είναι μια περίπλοκη έρευνα”.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές προσκείμενες στην έρευνα, ο πύραυλος που έπληξε το σχολείο εκτοξεύθηκε από τον αμερικανικό στρατό έπειτα από λάθος στη στόχευση.

“Το ίδιο το σχολείο βρίσκεται πάνω σε μια ενεργή βάση πυραύλων κρουζ των Φρουρών της Επανάστασης, είναι πιο περίπλοκο από ένα συνηθισμένο πλήγμα”, πρόσθεσε ο ναύαρχος Κούπερ. “Μόλις θα έχουμε ολοκληρώσει (την έρευνα), δεσμεύομαι πλήρως για διαφάνεια”.

Η έρευνα αυτή “πιο ενδελεχής και πιο πλήρης, που διενεργείται από εξωτερικό οργανισμό” και διατάχθηκε μετά την προκαταρκτική έκθεση, “φθάνει στο τέλος της”, διευκρίνισε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος, χωρίς να δώσει πιο ακριβές χρονοδιάγραμμα, αλλά δεσμεύτηκε ότι θα δημοσιοποιηθεί μια μη διαβαθμισμένη έκδοση την κατάλληλη στιγμή.

Ο βομβαρδισμός του σχολείου στη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, έλαβε χώρα στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα της κοινής επίθεσης του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με απολογισμό που πρόσφατα αναθεωρήθηκε προς τα κάτω από την Τεχεράνη, στον βομβαρδισμό σκοτώθηκαν 155 άνθρωποι, ανάμεσά τους 120 παιδιά.

Το Ιράν κατηγορεί τον αμερικανικό στρατό για την επίθεση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρχικά αρνήθηκε κάθε αμερικανική εμπλοκή, προτού υπαναχωρήσει εν μέρει και δηλώσει ότι θα “αποδεχτεί” το αποτέλεσμα της έρευνας που διενεργεί το Πεντάγωνο. Το Ισραήλ αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με το πλήγμα αυτό.

Το Γαλλικό Πρακτορείο παρατήρησε ότι το κτήριο βρισκόταν κοντά σε δύο τοποθεσίες που ελέγχονταν από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, την ισχυρή ιδεολογική φρουρά του καθεστώτος, αλλά δεν κατέστη δυνατό να έχει πρόσβαση στο σημείο για να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον αριθμό των νεκρών ή τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Στα τέλη Μαρτίου, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κάλεσε την Ουάσινγκτον να “ολοκληρώσει το συντομότερο την έρευνα” και να “δημοσιοποιήσει τα ευρήματά της”.