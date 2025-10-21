Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι, ένας από τους πιο λαμπρούς σκακιστές των ΗΠΑ, «έφυγε» χτες Δευτέρα 20/10, σε ηλικία μόλις 29 ετών, αφήνοντας την κοινότητα του σκακιού κατά πολύ «φτωχότερη».

Ο Σκακιστικός Όμιλος της Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα, όπου ο Ναροντίτσκι εξασκούνταν και εργαζόταν, ανακοίνωσε τον θάνατό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλώντας τον «ταλαντούχο σκακιστή και αγαπητό μέλος της σκακιστικής κοινότητας».

«Ας θυμόμαστε τον Ντάνιελ για το πάθος και την αγάπη του για το σκάκι, καθώς και για τη χαρά και την έμπνευση που μας έδινε κάθε μέρα», ανέφερε η οικογένειά του σε δήλωση που μοιράστηκε ο σύλλογος. Η αιτία θανάτου δεν έγινε αμέσως γνωστή.

Ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι ξεκίνησε ως παιδί-θαύμα και γρήγορα έγινε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικάνους σκακιστές.

Έγινε grandmaster, ο υψηλότερος τίτλος στο σκάκι πέρα από τον τίτλου του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Σκακιού, σε ηλικία 18 ετών.

Μερικά χρόνια νωρίτερα, ο γεννημένος στην Καλιφόρνια παίκτης, είχε κερδίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 12 ετών και πέρασε τα εφηβικά του χρόνια γράφοντας βιβλία στρατηγικής σκακιού.

Κατάφερε να διατηρήσει σταθερά τη θέση του στους 200 καλύτερους παίκτες παγκοσμίως στο παραδοσιακό σκάκι και επίσης διακρίθηκε στο γρήγορο στυλ που ονομάζεται blitz chess, διατηρώντας τη θέση του στους 25 καλύτερους καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλικης καριέρας του.

Πιο πρόσφατα, ο Ναροντίτσκι, γνωστός σε πολλούς ως Danya, κέρδισε το Εθνικό Πρωτάθλημα Blitz των ΗΠΑ τον Αύγουστο.

Συνάδελφοι του αναγνώρισαν το γεγονός ότι εισήγαγε το άθλημα σε ένα ευρύτερο κοινό, μεταδίδοντας ζωντανά πολλές από τις παρτίδες του και μοιράζοντας ζωντανά σχόλια για άλλες. Χιλιάδες άνθρωποι συντονίζονταν τακτικά στο YouTube και στην πλατφόρμα streaming Twitch για να παρακολουθήσουν τον Ναροντίτσκι να παίζει.

Με πληροφορίες από: The Guardian