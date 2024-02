Ο Άαρον Μπούσνελ, ο Αμερικανός σμηνίας που αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού και της αστυνομίας των ΗΠΑ.

«Όταν εκτυλίσσεται μια τραγωδία όπως αυτή, τη ζει κάθε μέλος της πολεμικής αεροπορίας», δήλωσε η σμήναρχος Σελίνα Νόγιες.

«Εκφράζουμε τα πιο εγκάρδια συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους φίλους του σμηνία Μπούσνελ. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι μαζί τους και σας ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτική τους ζωή αυτή τη δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε.

Το Πεντάγωνο χαρακτήρισε «τραγικό γεγονός» τον θάνατο του στρατιωτικού και πρόσθεσε πως «ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ενημερώνεται για την υπόθεση».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Άαρον Μπούσνελ διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, αφού μέλη της Secret Service —της υπηρεσίας φύλαξης σημαντικών προσώπων και ξένων διπλωματικών αποστολών— έσβησαν τη φωτιά.

Σε απόσπασμα του βίντεο που δημοσίευσε έλεγε πως αρνείται πλέον να είναι «συνεργός σε γενοκτονία», έριξε πάνω του ένα διαφανές εύφλεκτο υγρό και αυτοπυρπολήθηκε φωνάζοντας «λευτεριά στην Παλαιστίνη».

U.S. Air Force service member set himself on fire outside Israeli Embassy in Washington D.C.

(warning: Blurred, but audio is intense)

“I will no longer be complicit in genocide”

“Free Palestine”

RIP Aaron Bushnell (25) https://t.co/WukHs61AIs

— Brendan (@BrendanMcInnis) February 26, 2024