Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Μάριαν Ρόμπινσον, μητέρα της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα, ανακοίνωσαν οι οικογένειες Ρόμπινσον και Ομπάμα.

«Η μητέρα μου, Μάριαν Ρόμπινσον, ήταν ο βράχος μου, πάντα εκεί για οτιδήποτε χρειαζόμουν», έγραψε η Μισέλ Ομπάμα στο Χ.

«Αποτελούσε το ίδιο σταθερό στήριγμα για όλη την οικογένειά μας και είμαστε συντετριμμένοι που μοιραζόμαστε τα νέα για την απώλειά της σήμερα», πρόσθεσε.

My mom Marian Robinson was my rock, always there for whatever I needed. She was the same steady backstop for our entire family, and we are heartbroken to share she passed away today. We wanted to offer some reflections on her remarkable life: https://t.co/F7T6q625PC

— Michelle Obama (@MichelleObama) May 31, 2024

