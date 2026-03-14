Πετρέλαιο από τα στρατηγικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών θα φτάσει στην αγορά μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης της απότομης αύξησης των τιμών της ενέργειας από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Το πετρέλαιο θα διατεθεί με τη μορφή δανείων που θα χορηγήσουν οι εταιρείες θα επιστρέψει με επιπλέον βαρέλια ως premium, η US Energy «χωρίς κόστος για τους Αμερικανούς φορολογούμενους», όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας σε ανακοίνωσή του.

Το Υπουργείο Ενέργειας δήλωσε ότι ζήτησε από τις εταιρείες να υποβάλουν προσφορές για 86 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, το οποίο θα είναι το πρώτο από την απελευθέρωση 172 εκατομμυρίων βαρελιών, όπως ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα.

Η προσπάθεια των ΗΠΑ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διάθεσης 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου που συμφωνήθηκαν μεταξύ των 32 κρατών – μελών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.