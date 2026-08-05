Μια καθημερινή έξοδος για ψώνια πήρε μια εντελώς απρόσμενη τροπή στο Ρίτσφιλντ του Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, όταν ένας 69χρονος άνδρας αποφάσισε να παρακάμψει την οδική διαδρομή και να μεταβεί στο τοπικό κατάστημα Cabela’s αεροπορικώς.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν οι αστυνομικές αρχές ειδοποιήθηκαν για ένα ελικόπτερο που βρισκόταν σταθμευμένο ανάμεσα στα αυτοκίνητα των υπόλοιπων καταναλωτών.

Όπως διαπιστώθηκε, ο πιλότος ταξίδεψε από την περιοχή του Ρόζεντεϊλ, διανύοντας μια απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων.

Η δικαιολογία που έδωσε στους αστυνομικούς ήταν απλή, αλλά αφοπλιστική: η διαδρομή με το αυτοκίνητο του φάνηκε υπερβολικά μεγάλη, καθώς θα χρειαζόταν σχεδόν μία ώρα οδήγησης για να φτάσει στον προορισμό του.

Παρά την έκπληξη που προκάλεσε η εικόνα του ελικοπτέρου στο πάρκινγκ, ο 69χρονος δεν αντιμετώπισε νομικές συνέπειες.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας κατείχε όλες τις απαραίτητες άδειες, πραγματοποίησε μια απόλυτα ασφαλή προσγείωση και τηρούσε πλήρως τους κανονισμούς της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Οι αρχές αντιμετώπισαν το συμβάν με χιούμορ, σχολιάζοντας πως επρόκειτο απλώς για έναν πρωτότυπο τρόπο να κάνει κανείς τα ψώνια του, αποφεύγοντας παράλληλα την κίνηση και τους κυκλικούς κόμβους της περιοχής.