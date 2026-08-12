Η αμερικανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε χθες Τρίτη (11/8) ότι άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος τεσσάρων φερόμενων ως μελών ισχυρού μεξικανικού καρτέλ των ναρκωτικών, στα οποία προσάπτει πως αποπειράθηκαν να αγοράσουν όπλα και πυρομαχικά στη Δημοκρατία της Τσεχίας.

Οι τέσσερις άνδρες, που η Ουάσιγκτον λέει πως είναι μέλη του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), μιας από τις ισχυρότερες συμμορίες στο Μεξικό, συνελήφθησαν στην Τσεχία τον Ιούνιο.

Οι δύο έχουν πλέον εκδοθεί στις ΗΠΑ, οι άλλοι δύο πρόκειται να εκδοθούν σύντομα, ανέφεραν αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

🚨 #EEUU acusó de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas a cuatro mexicanos detenidos en República Checa, a quienes vincula con el #CJNG. Según la acusación, habrían negociado armas y explosivos a cambio de fentanilo y metanfetamina. De ser declarados culpables, podrían… — Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 11, 2026

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για άλλα κακουργήματα. Εάν καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινές ως και ισόβιας κάθειρξης.

Οι δυο εξ αυτών φέρονται να επιδίωξαν την προμήθεια ποσότητας οπλισμού και πυρομαχικών στην Τσεχία, με σκοπό να διαπράξουν «βίαια εγκλήματα εναντίον άλλων καρτέλ, πολιτών, αστυνομικών και στρατιωτικών» στο Μεξικό, ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανακοίνωσή του.

Στον οπλισμό που σκόπευαν να αποκτήσουν συγκαταλέγονταν αυτόματα τουφέκια, εκτοξευτήρες οπλοβομβίδων και ολμοβόλα· προσέφεραν σε αντάλλαγμα φαιντανύλη ή μεθαμφεταμίνη, ναρκωτικά εισαχθέντα στις ΗΠΑ.

Το αμερικανικό υπουργείο δεν ξεκαθάρισε την ταυτότητα των επίδοξων προμηθευτών των όπλων με τους οποίους φέρονται να είχαν κλείσει συμφωνία οι Μεξικανοί.

Την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε την άσκηση διώξεων σε βάρος ανώτερων στελεχών του ΚΝΓΧ και την αύξηση της αμοιβής την οποία προσφέρει για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψη των ηγετών της συμμορίας ως ακόμη και στα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Το καρτέλ αυτό, στο οποίο προσάπτεται ότι έχει δημιουργήσει παγκόσμιο κύκλωμα, ιδιαίτερα βίαιο, που διακινεί φαιντανύλη, κοκαΐνη, ηρωίνη και μεθαμφεταμίνη, έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διεθνής «τρομοκρατική» οργάνωση.