Ποινική δίωξη για φόνους ασκήθηκε στις ΗΠΑ σε βάρος του πρώην προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Η παραπομπή του Κάστρο σε δίκη θεωρείται σημαντική κλιμάκωση των πιέσεων της Ουάσιγκτον εναντίον της κομμουνιστικής κυβέρνησης του νησιού.

Με βάση δικαστικά έγγραφα, ο Ραούλ Κάστρο αντιμετωπίζει μία κατηγορία για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, τέσσερις κατηγορίες για φόνο και δύο κατηγορίες για καταστροφή αεροσκάφους. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται άλλα πέντε άτομα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Ο 94χρονος Κάστρο εμφανίστηκε δημοσίως στην Κούβα πριν από μερικές ημέρες και δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι έκτοτε έφυγε από τη χώρα ή ότι η κυβέρνηση θα επιτρέψει την έκδοσή του.

Η παραπομπή του έγινε αφού το προηγούμενο διάστημα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ασκούσε πιέσεις για αλλαγή του καθεστώτος στην Κούβα.

Ο Ραούλ Κάστρο, που διαδέχτηκε στην ηγεσία της Κούβας τον αδελφό του, Φιντέλ, τον ηγέτη της επανάστασης, κατηγορείται για την κατάρριψη αεροσκαφών Κουβανών εξόριστων από κουβανικά μαχητικά, το 1996.

Η εισαγγελία του Μαϊάμι θα οργανώσει μια εκδήλωση σήμερα το απόγευμα προς τιμή στη μνήμη των θυμάτων του 1996. Μέλη της μεγάλης αμερικανοκουβανικής κοινότητας του Μαΐάμι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτήριο όπου θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση.

«Όλοι ελπίζαμε για πολύ καιρό, επί πολλά χρόνια, ότι θα συνέβαινε αυτό», είπε ο Μπόμπι Ραμίρες, ένας 62χρονος μουσικός που έφυγε από την Κούβα το 1971, όταν ήταν μόνο 7 ετών.

Γεννημένος το 1931, ο Ραούλ Κάστρο ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της επανάστασης, στο πλευρό του αδελφού του Φιντέλ Κάστρο, που ανέτρεψε τον υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ δικτάτορα Φουλχένσιο Μπατίστα το 1959. Βοήθησε να αποκρουστεί η οργανωμένη από τις ΗΠΑ εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων το 1961 και επί δεκαετίες ήταν επικεφαλής του υπουργείου Άμυνας. Διαδέχτηκε τον Φιντέλ Κάστρο στην προεδρία το 2008 και αποχώρησε από το αξίωμα το 2018, αλλά παραμένει πάντα μια ισχυρή προσωπικότητα, στο παρασκήνιο της πολιτικής σκηνής της Κούβας.

Την εποχή της κατάρριψης των αεροσκαφών ήταν υπουργός Άμυνας.

Τα δύο μικρά αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν ανήκαν στην οργάνωση Brothers to the Rescue, μια ομάδα Κουβανών εξόριστων με έδρα το Μαϊάμι που έλεγαν ότι αναζητούσαν στη θάλασσα Κουβανούς πρόσφυγες που έφυγαν από το νησί με σχεδίες. Και οι τέσσερις επιβαίνοντες στα αεροσκάφη αυτά σκοτώθηκαν.

Η κουβανική κυβέρνηση υποστήριζε ότι ενεργούσε νόμιμα καθώς τα αεροπλάνα είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Κούβας. Ο Φιντέλ Κάστρο είχε δηλώσει τότε ότι ο στρατός ενήργησε βάσει «πάγιων εντολών» και ότι ο αδελφός του δεν έδωσε κάποια συγκεκριμένη εντολή για την κατάρριψη των αεροπλάνων.

Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κατάρριψη έγινε πάνω από διεθνή ύδατα.

Οι ΗΠΑ είχαν καταδικάσει την κατάρριψη και επέβαλαν κυρώσεις, αλλά δεν άσκησαν δίωξη στους αδελφούς Κάστρο. Σε βάρος τριών Κουβανών αξιωματικών ασκήθηκε δίωξη το 2003, όμως δεν εκδόθηκαν ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τοντ Μπλανς για Κάστρο: «Αναμένουμε ότι θα εμφανιστεί αυτοβούλως ή με άλλον τρόπο και θα φυλακιστεί»

Από την πλευρά της η αμερικανική κυβέρνηση αναμένει ότι ο πρώην πρόεδρος της Κούβας Ραούλ Κάστρο θα εμφανιστεί στις ΗΠΑ «με τη θέλησή του ή με άλλον τρόπο», αφού του ασκήθηκε δίωξη για φόνο, δήλωσε σήμερα ο ασκών χρέη υπουργού Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη ανάληψη στρατιωτικής δράσης εναντίον της Κούβας, ο Μπλανς παρέπεμψε για διευκρινίσεις στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στο Πεντάγωνο.

«Η δίωξη αυτή δεν είναι τέχνασμα. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Αναμένουμε επομένως ότι θα εμφανιστεί αυτοβούλως ή με άλλον τρόπο και θα φυλακιστεί», είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Μαϊάμι.

Ο Μπλανς αρνήθηκε να συγκρίνει την περίπτωση του Κάστρο με εκείνη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις τον περασμένο Ιανουάριο και μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ, όπου παραμένει φυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του.