Ο δημοκρατικός πολιτικός Γκρέιαμ Πλάτνερ (φωτό) ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (8/7) ότι δεν θα διεκδικήσει έδρα στην Γερουσία μετά τις κατηγορίες σε βάρος του για βιασμό, τις οποίες διαψεύδει, αλλά πυροδότησαν πολλές παροτρύνσεις να αποσυρθεί από την κούρσα στην πολιτεία Μέιν, κρίσιμη για να εξασφαλίσει η παράταξη πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

«Αναστέλλουμε την εκστρατεία μας», ανέφερε σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X ο πρώην πεζοναύτης, που υποστηριζόταν ως πρότινος από μορφές της αμερικανικής Αριστεράς όπως ο Μπέρνι Σάντερς, αλλά η εκστρατεία του υπονομεύτηκε από σκάνδαλα.

My name might be on the ballot right now, but that ballot line belongs to the people of Maine. pic.twitter.com/RKVyLU76tm — Graham Platner for Senate (@grahamformaine) July 9, 2026

Τονίζοντας ότι η απόσυρσή του δεν αποτελεί ομολογία ενοχής, ο Γκρέιαμ Πλάτνερ διέψευσε για ακόμη μια φορά τις κατηγορίες σε βάρος του και κατηγόρησε τον κομματικό μηχανισμό ότι του έφραξε τον δρόμο.

Η αναμέτρηση στο Μέιν συγκαταλέγεται στις ψηφοφορίες-κλειδιά τον Νοέμβριο για τους δημοκρατικούς, που επιδιώκουν να αποσπάσουν από τους ρεπουμπλικάνους την πλειοψηφία στη Γερουσία.

Η αγροτική και παραθαλάσσια πολιτεία των βορειοδυτικών ΗΠΑ ψηφίζει σταθερά υποψήφιους των δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές από το 1992. Η απερχόμενη γερουσιαστής της Σούζαν Κόλινς εξελέγη όμως με τα χρώματα των ρεπουμπλικάνων τέσσερις φορές από το 1996.

Αν ο Γκρέιαμ Πλάτνερ αντιμετώπιζε την 73χρονη σε μερικούς μήνες, δημοσκοπήσεις τον ήθελαν να επικρατεί, καθώς το μήνυμά του για τον αγώνα εναντίον της ολιγαρχίας και υπέρ της μείωσης του κόστους ζωής ήταν δημοφιλές.

Η απόσυρσή του σημαίνει πως θα επιλεγεί άλλος υποψήφιος ή υποψήφια από την πολιτειακή οργάνωση των δημοκρατικών.

Η τύχη του φάνηκε να σφραγίζεται έπειτα από δημοσίευμα του Politico τη Δευτέρα, σύμφωνα με το οποίο πρώην σύντροφός του λέει ότι την είχε βιάσει πριν από πέντε χρόνια, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.