Σε αληθινό ήρωα για την κοινότητα του Twin Falls στο Αϊντάχο έχει αναδειχθεί ο 35χρονος Τζόρνταν Σαλίνας, ο οποίος χωρίς να διστάσει αντιμετώπισε ένοπλο που άνοιξε πυρ έξω από εστιατόριο In-N-Out, αφήνοντας πίσω του δύο νεκρούς και επτά τραυματίες.

Ο Σαλίνας, χρησιμοποιώντας πιστόλι με σιγαστήρα και εφαρμόζοντας στρατιωτικές τακτικές, ανταπέδωσε τα πυρά μαζί με έναν αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, αναγκάζοντας τον δράστη να τραπεί σε φυγή πριν αυτοκτονήσει.

Η στιγμή της επίθεσης και η αντίδραση «μηχανής»

Το Σάββατο (03/08), ο Σαλίνας και η σύντροφός του σταμάτησαν στο εστιατόριο In-N-Out για μεσημεριανό γεύμα, όταν παρατήρησαν δεκάδες ανθρώπους να τρέχουν έντρομοι έξω από τις πόρτες.

Σύμφωνα με την New York Post, αρχικά υπέθεσε πως επρόκειτο για φωτιά στην κουζίνα, μέχρι που άκουσε τον αδιαμφισβήτητο κρότο των πυροβολισμών.

Λειτουργώντας με καθαρό ένστικτο, ο Σαλίνας έτρεξε προς την πηγή του κινδύνου.

«Ήταν μια αυτόματη, μηχανική αντίδραση», δήλωσε αργότερα στην εφημερίδα Idaho Statesman.

Έβγαλε το ημιαυτόματο πιστόλι του (FN Five-Seven εξοπλισμένο με σιγαστήρα) και εφάρμοσε την τακτική τεσσάρων βημάτων του Αμερικανικού Στρατού: «Παρατηρώ – Προσανατολίζομαι – Αποφασίζω – Δρω».

Η ανταλλαγή πυρών δίπλα στο Drive-Thru

Καλυπτόμενος πίσω από πινακίδες και θάμνους, ο 35χρονος εντόπισε τον 24χρονο δράστη Τσαντ Γουίλιαμς να στέκεται δίπλα στο drive-thru, να κρατά ένα τουφέκι και να πυροβολεί προς τα ακινητοποιημένα οχήματα.

«Εντάξει, αυτός είναι ο τύπος», σκέφτηκε, σήκωσε το όπλο και με τα δύο χέρια και άνοιξε πυρ, σημαδεύοντας για πρώτη φορά στη ζωή του έναν ζωντανό στόχο.

Το βίντεο που δείχνει τον Τζόρνταν Σαλίνας να πυροβολεί τον δράστη:

Ο δράστης βρέθηκε ξαφνικά ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά, καθώς εκτός από τον Σαλίνας, εναντίον του άνοιξε πυρ και ένας αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας ως πελάτης στο εστιατόριο.

«Δεν του άρεσε όταν οι σφαίρες άρχισαν να πέφτουν και προς τις δύο κατευθύνσεις», ανέφερε ο Σαλίνας.

Ο ένοπλος εγκατέλειψε το drive-thru και κατευθύνθηκε προς το πάρκινγκ του κέντρου επισκεπτών, όπου αργότερα έθεσε τέρμα στη ζωή του.

Ο απολογισμός και τα κίνητρα της εκπαίδευσης

Από την επίθεση τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίστηκαν.

Ωστόσο, ο Σερίφης της Κομητείας Twin Falls, Τζακ Τζόνσον, ήταν σαφής:

«Αυτοί οι άνθρωποι είναι αληθινοί ήρωες. Αναμφίβολα έσωσαν πολλές ζωές».

Ο Σαλίνας αποκάλυψε πως άρχισε να εκπαιδεύεται εντατικά στη σκοποβολή μετά τη μαζική επίθεση στο εμπορικό κέντρο Boise Towne Square το 2021.

Τότε είχε παρατηρήσει ότι οι δράστες στοχεύουν σκόπιμα «ευάλωτους στόχους» και συνειδητοποίησε ότι ο αδελφός του στο αναπηρικό αμαξίδιο θα βρισκόταν σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση σε μια παρόμοια κατάσταση.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο 35χρονος ευχαρίστησε τον κόσμο για τα αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης, καταλήγοντας:

«Η καρδιά μου παραμένει με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσοι επλήγησαν από την τραγωδία. Σας ευχαριστώ για την απίστευτη υποστήριξη».