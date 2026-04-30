Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, συγκρούστηκε με Αμερικανούς νομοθέτες, σχετικά με το κόστος του πολέμου στο Ιράν, στην πρώτη του εμφάνιση στο Καπιτώλιο, από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση η οποία βρίσκεται πλέον στον τρίτο μήνα της.

Το Πεντάγωνο δήλωσε σε ακρόαση της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, την Τετάρτη, ότι οι ΗΠΑ είχαν δαπανήσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμό τους κατά του Ιράν, κυρίως σε πυρομαχικά και συντήρηση εξοπλισμού.

Ωστόσο, οι ηγέτες των Δημοκρατικών και αρκετοί οικονομολόγοι πιστεύουν ότι αυτός ο αριθμός είναι σημαντικά υποεκτιμημένος.

Λένε ότι το πραγματικό κόστος για την οικονομία των ΗΠΑ και τα 330 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας θα μπορούσε να ανέλθει από 630 δισεκατομμύρια δολάρια έως 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση, ο μεγαλύτερος αντίπαλος που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το σημείο είναι τα απερίσκεπτα, άστοχα και ηττοπαθή λόγια των Δημοκρατικών του Κογκρέσου και ορισμένων Ρεπουμπλικανών», επιτέθηκε ο Χέγκσεθ στους νομοθέτες που αμφισβήτησαν τον χειρισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν συνεχίζεται, χωρίς να διαφαίνεται καμία συμφωνία, η Κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε αμυντικό προϋπολογισμό 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για το επόμενο έτος, αύξηση 42%, ή η μεγαλύτερη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πόσο, λοιπόν, κοστίζει στις ΗΠΑ ο πόλεμος κατά του Ιράν, και εξαρτάται η απάντηση από το ποια οπτική γωνία έχει μεγαλύτερη σημασία;

Τι αποκάλυψε το Πεντάγωνο στο Καπιτώλιο;

Οι αντιπαραθέσεις στην ακρόαση στο Καπιτώλιο έλαβαν χώρα εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας γύρω από τις πολεμικές δαπάνες του Ιράν.

Ο υπηρεσιακός ελεγκτής του Πενταγώνου, Τζέι Χερστ, ο οποίος κατέθεσε μαζί με τον Χέγκσεθ και τον Πρόεδρο του Κοινού Επιτελείου Στρατού, Νταν Κέιν, ενημέρωσε τον Δημοκρατικό Γερουσιαστή της επιτροπής από την Ουάσινγκτον, Άνταμ Σμιθ, για το εκτιμώμενο ποσό των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Θα διατυπώσουμε ένα συμπληρωματικό νομοσχέδιο (για πρόσθετη χρηματοδότηση), μέσω του Λευκού Οίκου, το οποίο θα υποβληθεί στο Κογκρέσο, μόλις έχουμε μια πλήρη αξιολόγηση του κόστους της σύγκρουσης», δήλωσε ο Χερστ, υποσχόμενος να παράσχει επίσης ανάλυση του κόστους αργότερα.

Το εκτιμώμενο ποσό αντικατοπτρίζει μόνο «το κόστος του πολέμου», είπε ο Χερστ, εξηγώντας: «Λαμβάνουμε υπόψη το κόστος των πυρομαχικών που δαπανήθηκαν σε αυτό το σύνολο και άλλα λειτουργικά έξοδα».

Τον Μάρτιο, αξιωματούχοι του Πενταγώνου είχαν δηλώσει στο Κογκρέσο ότι ο πόλεμος κόστισε 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια τις πρώτες έξι ημέρες. Το εκτιμώμενο ποσό από το Πεντάγωνο είναι επίσης σημαντικά μικρότερο από τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια που ζήτησε αρχικά η Κυβέρνηση Τραμπ για τον πόλεμο.

Από τις 28 Φεβρουαρίου, οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 3.375 ανθρώπους, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στην Τεχεράνη.

Ο αμερικανικός στρατός έχει επιβεβαιώσει 14 θανάτους που σχετίζονται με μάχες μεταξύ των μελών των Ενόπλων Δυνάμεών του, με περισσότερους από 200 τραυματίες.

Το πίστεψαν οι Δημοκρατικοί;

Οι Δημοκρατικοί που ρωτούσαν τον Χέγκσεθ και τους συνεργάτες του δεν πείστηκαν από τις απαντήσεις σχετικά με το κόστος του πολέμου στο Ιράν.

Ο βουλευτής Ρο Κανά δήλωσε ότι το κόστος του πολέμου ήταν πολύ υψηλότερο από το εκτιμώμενο ποσό των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Πενταγώνου. «Γνωρίζετε πόσο θα κοστίσει στους Αμερικανούς όσον αφορά το αυξημένο κόστος σε φυσικό αέριο και τρόφιμα τον επόμενο χρόνο λόγω του Ιράν;», ρώτησε ο Κανά.

Καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων και η Τεχεράνη ελέγχει το Στενό του Ορμούζ, οι τιμές του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ έχουν φτάσει σε νέο υψηλό στα 4,23 δολάρια το γαλόνι, το υψηλότερο από το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Το αργό πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 120 δολάρια.

Η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου κατά 40%, σε σύγκριση με πριν από τον πόλεμο, έχει οδηγήσει το ποσοστό αποδοχής του Προέδρου σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο κατά τη δεύτερη θητεία του, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Μόνο το 22% των Αμερικανών ενέκρινε τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίστηκε το κόστος ζωής.

Ο Κανά ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος θα κόστιζε περίπου 631 δισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου 5.000 δολάρια ανά νοικοκυριό, στην οικονομία των ΗΠΑ, λόγω των αυξημένων τιμών του φυσικού αερίου και των τροφίμων.

«Δεν ξέρετε τι πληρώσαμε για τους πυραύλους που έπληξαν το ιρανικό σχολείο. Δεν ξέρετε τι πληρώνουμε για φυσικό αέριο. Δεν ξέρετε τι πληρώνουμε για τρόφιμα», είπε ο Κανά στον Χέγκεθ. «Ο αριθμός σας των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι εντελώς λανθασμένος».

Η Λίντα Μπίλμες, κορυφαία οικονομολόγος του Χάρβαρντ, έχει προβλέψει ότι το συνολικό κόστος του πολέμου θα μπορούσε να ανέλθει σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Ποιο είναι το άλλο κόστος του πολέμου εκτός από τις βόμβες και τους πυραύλους;

Οι ΗΠΑ ισχυρίστηκαν νωρίτερα ότι έπληξαν περισσότερους από 13.000 στόχους κατά τις πρώτες 39 ημέρες των συγκρούσεων με το Ιράν, πριν τεθεί σε ισχύ μια εύθραυστη εκεχειρία.

Για να γίνει αντιληπτό το πλαίσιο, οι ΗΠΑ εκτόξευσαν περισσότερους πυραύλους Patriot τις πρώτες τέσσερις ημέρες του πολέμου στο Ιράν από όσους προμήθευσαν στην Ουκρανία τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Κάθε ένας από αυτούς τους πυραύλους στο αμυντικό σύστημα κοστίζει 4 εκατομμύρια δολάρια και κατέρριπταν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed αξίας όχι μεγαλύτερης των 50.000 δολαρίων το καθένα.

Ωστόσο, τα οικονομικά οφέλη και οι επιπτώσεις του πολέμου ξεπερνούν κατά πολύ την αξία των βομβών και των πυραύλων.

Ένα από τα σημαντικότερα έξοδα είναι η ανακατασκευή και η επισκευή κατεστραμμένων περιουσιακών στοιχείων.

Μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις που σκότωσαν τον πρώην Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα του πολέμου, η Τεχεράνη απάντησε αρχικά εκτοξεύοντας ομοβροντίες πυραύλων και drones σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και Πρεσβείες των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου.

Οι ιρανικές επιδρομές προκάλεσαν ζημιές σε αμερικανικά στρατιωτικά στρατόπεδα στο Κουβέιτ, καθώς και σε άλλες στρατιωτικές βάσεις όπως η αεροπορική βάση al-Dhafra και η στρατιωτική βάση al Ruwais στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία και η αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το NBC News επικαλέστηκε έξι Αμερικανούς αξιωματούχους που σημείωσαν ότι το Ιράν προκάλεσε ζημιές σε στρατιωτικές βάσεις και εξοπλισμό των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή πολύ χειρότερες από ό,τι παραδέχτηκε δημόσια.

Οι ζημιές από μόνες τους θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επισκευές δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ένα άλλο δημοσίευμα των New York Times εκτίμησε ότι οι απλές επισκευές στο Αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου του Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, θα μπορούσαν να κοστίσουν μόνο 200 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Χέγκσεθ αρνήθηκε να πει εάν αυτό το ποσό περιλαμβάνει την αποκατάσταση ζημιών σε αμερικανικές βάσεις. Κατά τη διάρκεια ενημερώσεων για τον προϋπολογισμό την περασμένη εβδομάδα, ο Χερστ, ο υπηρεσιακός ελεγκτής του Πενταγώνου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ουάσινγκτον «δεν έχει τελικό αριθμό για το πόσες είναι οι ζημιές στις εγκαταστάσεις μας στο εξωτερικό».

Πρόσθεσε ότι το τμήμα εξακολουθεί να αξιολογεί «τι θέλουμε να κατασκευάσουμε στο μέλλον», όταν ρωτήθηκε για το κόστος επισκευής των εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζημιές στον πόλεμο του Ιράν.

«Οι εταίροι μας θα μπορούσαν επίσης να συνεισφέρουν ένα μερίδιο για αυτήν την κατασκευή», πρόσθεσε ο Χερστ.

Εν τω μεταξύ, οι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι το αμερικανικό νομοσχέδιο θα αυξηθεί περαιτέρω εάν η Ουάσινγκτον κληθεί από τους συμμάχους της στον Κόλπο να συνεισφέρει στις δικές της επισκευές από τις ιρανικές επιθέσεις.

Τι άλλο κοστίζει στον πόλεμο εκτός από τη μάχη;

Ο Μπίλμες, Καθηγητής Δημόσιων Οικονομικών στη Σχολή Κένεντι του Χάρβαρντ, είχε εκτιμήσει τον Φεβρουάριο του 2006 ότι ο πόλεμος στο Ιράκ θα κόστιζε στις ΗΠΑ 3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τότε, η κυβέρνηση Τζορτζ Μπους έλεγε στο αμερικανικό κοινό ότι οι μάχες θα κόστιζαν 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Είκοσι χρόνια αργότερα, ο Μπίλμες κατέληξε σε μία από τις πιο ακριβείς προβλέψεις. Το συνολικό κόστος του πολέμου στο Ιράκ εκτιμάται πλέον σε 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, αν και ο ίδιος πιστεύει ότι το πραγματικό κόστος ήταν υψηλότερο.

«Οι πόλεμοι κοστίζουν πάντα περισσότερο από το αναμενόμενο. Σε όλη την ιστορία, όσοι εμπλέκονται σε πολέμους τείνουν να είναι αισιόδοξοι για το κόστος και για τον χρόνο που θα χρειαστούν», δήλωσε ο Μπίλμες σε συνέντευξή του στη Σχολή Κένεντι του Χάρβαρντ.

«Είναι δύσκολο να μετρηθεί το ακριβές κόστος. Αλλά με βάση αυτά που γνωρίζουμε τώρα, (ο τρέχων πόλεμος στο Ιράν) κοστίζει περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα σε βραχυπρόθεσμο, αρχικό κόστος, που είναι η κορυφή του παγόβουνου», είπε.

Εκτός από τα βραχυπρόθεσμα έξοδα του πολέμου, ο Μπίλμες σημείωσε ότι τα μακροπρόθεσμα έξοδα μετά το τέλος του πολέμου, περιλαμβάνουν τη φροντίδα των βετεράνων και τον ανεφοδιασμό του αποθέματος όπλων.

«Είμαι βέβαιη ότι θα φτάσουμε το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια για τον πόλεμο στο Ιράν», κατέληξε.

με πληροφορίες από: Al Jazeera