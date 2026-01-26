Δύο απεσταλμένοι της εκπομπής της «Rai In Mezz’ora» και το τηλεοπτικό συνεργείο τους δέχθηκαν απειλές από πράκτορες της ομοσπονδιακής αστυνομίας κατά της παράτυπης μετανάστευσης (ICE), ενώ βρίσκονταν στη Μινεάπολη για την καταγραφή των εντάσεων στη μεγάλη αμερικανική μητρόπολη.

«Θα σπάσουμε το τζάμι και θα σας τραβήξουμε έξω από το αυτοκίνητο», ακούγεται να λέει ένας πράκτορας σε βίντεο που καταγράφηκε από το όχημα στο οποίο επέβαιναν η Λάουρα Καπόν και ο Ντανιέλε Μπάμπο και το οποίο στη συνέχεια μεταδόθηκε από την εκπομπή τους.