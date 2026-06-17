Σημαντική πρόοδο σημείωσε η νομοθετική πορεία του νομοσχεδίου για την Πύλη της Ανατολικής Μεσογείου (Eastern Mediterranean Gateway Act), καθώς έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας.

Έχοντας ήδη εξασφαλίσει το «πράσινο φως» από την αντίστοιχη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, η πρωτοβουλία αυτή είναι πλέον έτοιμη να εισαχθεί προς τελική ψήφιση στις Ολομέλειες και των δύο Σωμάτων του Αμερικανικού Κογκρέσου.

Ο στρατηγικός στόχος του νομοσχεδίου

Κεντρική επιδίωξη της νομοθεσίας είναι η θεσμοθέτηση της Ανατολικής Μεσογείου ως βασικού πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Ειδικότερα, το κείμενο στοχεύει στην ανάδειξη και στήριξη του ρόλου των χωρών της περιοχής ως στρατηγικού συνδετικού κρίκου και πύλης στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC).

Επιπλέον, προβλέπει την ενίσχυση του συντονισμού ανάμεσα στις αρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες και θεσπίζει την υποχρέωση τακτικής ενημέρωσης του Κογκρέσου σχετικά με τα στάδια υλοποίησης της συγκεκριμένης στρατηγικής.

Το γεωπολιτικό πλαίσιο

Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Ουάσιγκτον να αναβαθμίσει την Ανατολική Μεσόγειο σε έναν κρίσιμο κόμβο που ενώνει την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή και την Ινδία.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια συγκυρία όπου οι ΗΠΑ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή διαφοροποίηση, την ενδυνάμωση των εφοδιαστικών αλυσίδων και τη σταθερή στρατηγική τους παρουσία στην περιοχή.