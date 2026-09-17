Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε την Πέμπτη πως θα επιτραπεί σε ιρανική αντιπροσωπεία να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη προκειμένου να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας θα είναι λιγότερα από πέρυσι, ενώ θα υπόκεινται σε περιορισμούς μετακινήσεων και απαγορεύσεις σε ό,τι αφορά την αγορά ειδών πολυτελείας και άλλων αγαθών.