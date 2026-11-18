Σοβαρή προειδοποίηση για την ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών απηύθυνε ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Κλέιτον, περιγράφοντας μια αισθητή κλιμάκωση των κινδύνων που προέρχονται από την Τεχεράνη.

Μιλώντας σήμερα ενώπιον μελών του Κογκρέσου, ο Αμερικανός αξιωματούχος έδωσε το στίγμα της τρέχουσας κατάστασης, υπογραμμίζοντας πως το επίπεδο συναγερμού έχει ανέβει αισθητά.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στον εντοπισμό, την αποτροπή και την καταπολέμηση των θανατηφόρων σχεδίων του Ιράν, τόσο εκτός όσο και εντός των ΗΠΑ», δήλωσε ο Κλέιτον κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Αυτές οι απειλές έχουν σημαντικά αυξηθεί. Οι γυναίκες και οι άνδρες μας στο εξωτερικό, οι γυναίκες και οι άνδρες μας εδώ στις ΗΠΑ, τελούν υπό μεγαλύτερο κίνδυνο», υπογράμμισε.