Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, την προειδοποίησή του προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία και στο Μπαχρέιν για τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύγκρουση με το Ιράν και με τις επιθέσεις των φιλοϊρανών Χούθι της Υεμένης.

Επαναλαμβάνοντας προηγούμενη προειδοποίηση που είχε εκδώσει τον Οκτώβριο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ τους πολίτες του να βρίσκονται σε «αυξημένη επαγρύπνηση», μετά την ανακοίνωση του Μπαχρέιν νωρίτερα σήμερα ότι απέκρουσε νέες ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις, και του Ριάντ, που αποτελεί συχνά στόχο των Χούθι, ότι αναχαίτισε μέσα στην ημέρα δύο πυραύλους και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ και AFP