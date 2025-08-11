Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται ενεργά για τη διοργάνωση τριμερούς συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για συνομιλίες ειρήνης σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το ενδεχόμενο αυτό αποκάλυψε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, δηλώνοντας πως οι σχετικές διεργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αλάσκα, όπου ήδη έχει προγραμματιστεί διμερής Σύνοδος Κορυφής Τραμπ-Πούτιν για την ερχόμενη Παρασκευή. Η συμμετοχή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι τελεί ακόμα υπό διαπραγμάτευση, με τον Πούτιν να είχε εκφράσει στο παρελθόν την άρνησή του να βρεθεί στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Σύμφωνα όμως με τον Βανς, ο πρώην Πρόεδρος Τραμπ «κατάφερε να αλλάξει αυτή τη θέση».

«Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια ήταν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε πει πως δεν θα καθίσει ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι. Ο Πρόεδρος Τραμπ κατάφερε να αλλάξει αυτή τη στάση», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του στο Fox News.

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες πιέζουν ώστε το Κίεβο να μην αποκλειστεί από τις συνομιλίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση –και κυρίως χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο– ζητούν ξεκάθαρα να συμμετάσχει και ο Ζελένσκι, θεωρώντας ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί καμία συμφωνία χωρίς την υπογραφή της Ουκρανίας.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι κάλεσε χθες τους ευρωπαίους συμμάχους του να καθορίσουν κοινή στρατηγική και να αντιδράσουν ενιαία. Για τον σκοπό αυτό, προγραμματίστηκε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ με τον Ουκρανό ΥΠΕΞ.

Από πλευράς ΗΠΑ, ο Πρέσβης της χώρας στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, δήλωσε πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ζελένσκι στη Σύνοδο της Αλάσκας:

«Δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία χωρίς την υπογραφή όλων των πλευρών. Αν ο Πρόεδρος Τραμπ κρίνει πως πρέπει να προσκαλέσει τον Ζελένσκι, τότε θα το πράξει», είπε, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «καμία απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί».