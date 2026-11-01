Έκκληση στη διεθνή κοινότητα να «αναγνωρίσει ότι τα τρόφιμα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο οικονομικού και πολιτικού εξαναγκασμού» απηύθυναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εκπροσωπώντας την προεδρία της G20, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις δυσκολίες στην εξεύρεση απόλυτης συναίνεσης.

Με την ολοκλήρωση των διήμερων συζητήσεων στην Ατλάντα, η αμερικανική προεδρία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζει: «Είναι σημαντικό η διεθνής κοινότητα να συμφωνήσει στην αναγνώριση ότι το εμπόριο των τροφίμων και των γεωργικών προϊόντων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο οικονομικού ή πολιτικού εξαναγκασμού».

Σε ενημέρωσή του προς τους δημοσιογράφους, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εστίασε στο ζήτημα της επισιτιστικής ασφάλειας, η οποία επιδεινώνεται ραγδαία λόγω των συγκρούσεων στην Ουκρανία και το Ιράν. Ο ίδιος εξήγησε «ότι είμαστε τουλάχιστον στο ίδιο μήκος κύματος όσον αφορά τον στόχο μας και την πεποίθησή μας ότι πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα», ωστόσο έσπευσε να διευκρινίσει πως «δεν μπορώ να πω ότι συμφωνούμε ως προς τον τρόπο επίλυσής του».

Κλείνοντας τη σχετική τοποθέτηση, ο Ρούμπιο σημείωσε: «Όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά προφανώς μένει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει για να επιτευχθεί μία συλλογική συμφωνία για τις λύσεις».

Στους κόλπους της G20, η οποία περιλαμβάνει τις ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη (όπως ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Γαλλία, Βραζιλία, Ρωσία), αποτυπώνονται βαθιές διαιρέσεις υπό το βάρος των πολέμων και της επαπειλούμενης ενεργειακής κρίσης. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, θεωρώντας ότι η Ομάδα έχει απομακρυνθεί από τις ρίζες της, στοχεύει να την «επαναπροσανατολίσει», προτάσσοντας το επιχείρημα ότι η παγκόσμια ασφάλεια και η οικονομική ευημερία είναι «άρρηκτα συνδεδεμένες».

Η ατζέντα των συναντήσεων στην Ατλάντα μονοπωλήθηκε από τις προκλήσεις στον ενεργειακό τομέα, την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και τα εμπόδια στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα, κυρίως στα Στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα. Οι συγκεκριμένες επαφές προετοίμασαν το έδαφος για την κρίσιμη σύνοδο κορυφής της G20, η οποία θα φιλοξενηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου στο ιδιωτικό θέρετρο του Αμερικανού προέδρου, στο Μαϊάμι.

Οι εργασίες της συνόδου έριξαν αυλαία με μια άτυπη κίνηση αθλητικής διπλωματίας. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οι υπουργοί παρακολούθησαν μια αναμέτρηση αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ των πανεπιστημιακών ομάδων Florida Gators, στην οποία αγωνίζεται ο γιος του Μάρκο Ρούμπιο και Georgia Bulldogs.