Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι ζήτησε χθες Σάββατο από τις ισραηλινές αρχές τη σύλληψη, την ποινική δίωξη και τη φυλάκιση των εποίκων που επιτέθηκαν σε φωτορεπόρτερ της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post στη Δυτική Όχθη.

«Η επίθεση σε μια φωτογράφο είναι μια απεχθής τρομοκρατική ενέργεια που διαπράχθηκε από δειλούς μασκοφόρους», έγραψε ο Χάκαμπι στην πλατφόρμα X, υιοθετώντας έναν πολύ πιο αυστηρό τόνο από εκείνον που χρησιμοποίησε η Ουάσινγκτον σε προηγούμενη δήλωση.

Heidi Levine, photojournalist for @wapo suffered serious injuries from vicious & cowardly attack. Heidi is US Citizen, clear ID as journalist. Details of who under investigation, but those who attacked unarmed reporter should spend YRS in prison. We have called for a full investigation, arrest, and prosecution to the fullest extent of the law to whoever participated in this. Attacking a female photographer is despicable act of terror carried out by masked cowards. Dishonorable act of senseless violence. — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) October 17, 2026

Η Χάιντι Λεβίν τραυματίστηκε την Παρασκευή από Ισραηλινούς εποίκους, οι οποίοι την ξυλοκόπησαν άγρια ενώ κάλυπτε βίαια επεισόδια εναντίον Παλαιστίνιων αγροτών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, έποικοι την χτύπησαν και της έκλεψαν το διαβατήριο, το τηλέφωνο, το πορτοφόλι και τον εξοπλισμό της.

«Όσοι επιτέθηκαν σε μια άοπλη δημοσιογράφο θα πρέπει να περάσουν χρόνια στη φυλακή», υπογράμμισε ο Χάκαμπι.