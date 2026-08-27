Σαφείς προθέσεις για τη σταδιακή μεταβίβαση της ευθύνης της συμβατικής άμυνας στα ευρωπαϊκά κράτη μεταφέρει στις Βρυξέλλες ο υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Έλμπριτζ Κόλμπι.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος βρέθηκε στην έδρα της Συμμαχίας, για να ενημερώσει τους εταίρους σχετικά με τη διαδικασία επανεξέτασης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του έτους.

Το ερωτηματολόγιο που προκάλεσε αναστάτωση

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται ένα αμερικανικό ερωτηματολόγιο, το οποίο εστάλη στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ζητά επίσημες τοποθετήσεις έως την Παρασκευή. Μέσω αυτού, η Ουάσιγκτον ζητά διευκρινίσεις για το αν οι σύμμαχοι στηρίζουν την εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, αν επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση των τοπικών αμερικανικών βάσεων, αλλά και το ύψος των εξοπλιστικών αγορών που πραγματοποιούν από αμερικανικές εταιρείες. Ο Κόλμπι, σε κοινές δηλώσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τόνισε την ανάγκη η αμερικανική πλευρά να λάβει γραπτές και ξεκάθαρες απαντήσεις.

Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να πείσουν τον αρχιτέκτονα της αμερικανικής αμυντικής στρατηγικής ότι επιταχύνουν τον επανεξοπλισμό τους. Παράλληλα, υπογραμμίζουν πόσο κρίσιμη θεωρούν τη διατήρηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη. Ο Κόλμπι στάθηκε ιδιαίτερα στα παραδείγματα της Πολωνίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας, εξαίροντας τις σημαντικές επενδύσεις τους στον τομέα της άμυνας.

Φόβοι για κλιμάκωση από τη Μόσχα

Προκειμένου να αποτρέψουν μια ενδεχόμενη αμερικανική αποχώρηση, οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ προτείνουν την κάλυψη μεγαλύτερου μέρους του κόστους συντήρησης των αμερικανικών στρατευμάτων. Η ανησυχία είναι έντονη, καθώς πληροφορίες από το περιβάλλον του Κρεμλίνου δείχνουν ότι η Ρωσία θεωρεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες σε αδιέξοδο και ετοιμάζεται για νέα κλιμάκωση των επιθέσεων στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα αυξάνονται τα περιστατικά δολιοφθοράς σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Πριν τις επαφές στο ΝΑΤΟ, ο Κόλμπι επισκέφθηκε την Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ (USEUCOM), όπου συναντήθηκε με τον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή Ευρώπης (SACEUR), Αλέξους Γκρίνκεβιτς, ο οποίος διαδραματίζει κομβικό ρόλο στον επανασχεδιασμό της αμερικανικής αμυντικής διάταξης.