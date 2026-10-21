Δικαστήριο στο Νέο Μεξικό επέβαλε βαριά χρηματική ποινή ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Meta Platforms. Η απόφαση εκδόθηκε αφού οι ένορκοι έκριναν ότι ο τεχνολογικός κολοσσός εξαπάτησε το καταναλωτικό κοινό, σε μια υπόθεση που σχετίζεται άμεσα με τη δράση της εταιρείας συμβούλων Cambridge Analytica, κατά την προεδρική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ το 2016, όταν συλλέχθηκαν παράνομα τα στοιχεία εκατομμυρίων χρηστών του Facebook.

Το σκεπτικό της απόφασης και η μείωση της ποινής

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστή Φράνσις Μάθιου, οι αθέμιτες πρακτικές του Facebook δεν αποτελούσαν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά συνιστούσαν κεντρικό πυλώνα της λειτουργίας του επί σειρά ετών. Παρότι το πλαίσιο της νομοθεσίας της Πολιτείας επέτρεπε την επιβολή προστίμου που άγγιζε τα 219 δισεκατομμύρια δολάρια, ο δικαστής αποφάσισε τελικά τη μείωσή του στα 25 δισεκατομμύρια.

Από την πλευρά της, η Meta Platforms δεν προέβη σε άμεσο σχολιασμό της δικαστικής απόφασης.

Το ιστορικό της προσφυγής και οι κατηγορίες

Η νομική διαμάχη ξεκίνησε το 2021, με πρωτοβουλία του γενικού εισαγγελέα της Πολιτείας. Αφορμή στάθηκε η αποκάλυψη ότι η βρετανική εταιρεία πολιτικής αλληλεπίδρασης Cambridge Analytica απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σχεδόν 87 εκατομμυρίων χρηστών της πλατφόρμας μέσω εφαρμογής τρίτου κατασκευαστή.

Η πλευρά της κατηγορούσας αρχής υποστήριξε ότι η διοίκηση της Meta παραπληροφορούσε τους πολίτες του Νέου Μεξικού σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων τους, τη διαχείριση του περιεχομένου μίσους, καθώς και για τις εσωτερικές της γραμμές πλεύσης. Όπως σημειώθηκε, η εταιρεία γνώριζε την εκτεταμένη διαρροή στοιχείων και επέτρεπε την εξάπλωση επιβλαβών δημοσιεύσεων, εφόσον αυτό ενίσχυε τα έσοδά της.

Τα ευρήματα των ενόρκων και οι οικονομικές διεκδικήσεις

Στη συνεδρίαση της 25ης Σεπτεμβρίου, το σώμα των ενόρκων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 26 από τις 29 επίμαχες τοποθετήσεις των στελεχών της Meta ήταν αναληθείς, καταγράφοντας περισσότερες από 43 εκατομμύρια παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτών.

Ο γενικός εισαγγελέας Ραούλ Τορές διευκρίνισε ότι ο νόμος προβλέπει κυρώσεις έως 5.000 δολάρια ανά παράβαση, επισημαίνοντας ότι το συνολικό ποσό που θα εισπραχθεί θα διοχετευθεί στην ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, η νομική εκπρόσωπος της Πολιτείας, Ράντι ΜακΤζίν, είχε ζητήσει ακόμα υψηλότερη ποινή (35-40 δισ. δολάρια), τονίζοντας ότι ο μόνος τρόπος να συμμορφωθεί ο όμιλος είναι το πλήγμα στα οικονομικά του μεγέθη.

Αντιθέτως, η Meta ισχυρίστηκε ότι τυχόν πρόστιμο άνω των 3,45 δισεκατομμυρίων θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για την επιχειρηματικότητα στην περιοχή, ενώ επέμεινε πως ούτε εμπορεύτηκε στοιχεία χρηστών ούτε παραπλάνησε το κοινό.

Δεύτερη δικαστική ήττα μέσα σε λίγους μήνες

Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μισό χρόνο που η δικαιοσύνη στη Σάντα Φε δικαιώνει τις αρχές της Πολιτείας έναντι της Meta. Τον περασμένο Μάρτιο, σε προγενέστερη δίκη, η εταιρεία κρίθηκε ένοχη για παραπλάνηση σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στις εφαρμογές Facebook, Instagram και WhatsApp. Σε εκείνη την περίπτωση, το αρχικό πρόστιμο των 375 εκατομμυρίων δολαρίων αυξήθηκε από τον δικαστή στα 567 εκατομμύρια, με τα κονδύλια να κατευθύνονται σε δομές ψυχικής υγείας εφήβων και την εταιρεία να υποχρεώνεται σε λήψη μέρων ασφαλείας.