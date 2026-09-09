Είκοσι πέντε χρόνια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, μια γνώριμη εικόνα του παρελθόντος επιστρέφει στα αμερικανικά αεροδρόμια.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) θέτει σε εφαρμογή το νέο πιλοτικό πρόγραμμα «Gateside by TSA PreCheck», το οποίο επιτρέπει σε εγκεκριμένους πολίτες χωρίς αεροπορικό εισιτήριο να περνούν από τους ελέγχους ασφαλείας και να συνοδεύουν ή να υποδέχονται ταξιδιώτες απευθείας στις πύλες αναχώρησης.

Το μέτρο, που ξεκινά αρχικά σε 13 μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ, επαναφέρει μια αγαπημένη συνήθεια δεκαετιών υπό αυστηρούς ψηφιακούς όρους ασφαλείας.

Επιπλέον, το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να συναντούν γνωστούς και συγγενείς που βρίσκονται σε ενδιάμεση στάση (transit), αλλά και να κάνουν χρήση των εμπορικών καταστημάτων, των εστιατορίων και των lounges που βρίσκονται εντός των ελεγχόμενων περιοχών μετά τον έλεγχο ασφαλείας.

Προϋποθέσεις, αιτήσεις και τρόπος λειτουργίας

Παρά τη χαλάρωση του περιορισμού, η είσοδος δεν είναι ανεξέλεγκτη. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν, αλλά απαιτεί συγκεκριμένα βήματα έγκρισης:

Δικαιούχοι: Πρόσβαση μπορούν να αιτηθούν τα εγγεγραμμένα μέλη του TSA PreCheck , καθώς και μέλη άλλων προγραμμάτων αξιόπιστων ταξιδιωτών (Trusted Traveler Programs) που διαθέτουν ενεργό Αριθμό Αναγνωρισμένου Ταξιδιώτη (Known Traveler Number – KTN) .

Ηλεκτρονική αίτηση: Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ψηφιακή αίτηση 1 έως 3 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψή τους στο αεροδρόμιο.

Διαδικασία ελέγχου: Μετά τη λήψη της έγκρισης, οι επισκέπτες περνούν από τις ειδικές ταχείες λωρίδες TSA PreCheck επιδεικνύοντας επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

Διάρκεια ισχύος: Η άδεια εισόδου ισχύει για μία ημερολογιακή ημέρα και παρέχει τη δυνατότητα επανεισόδου εντός του ίδιου 24ώρου.

Τα 13 πρώτα αεροδρόμια και τα μελλοντικά σχέδια

Σε πρώτη φάση, το πρόγραμμα «Gateside» τίθεται σε εφαρμογή σε 13 αεροδρόμια των ΗΠΑ, στα οποία περιλαμβάνονται, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX), το Διεθνές Αεροδρόμιο Dallas-Fort Worth (DFW), το Διεθνές Αεροδρόμιο Harry Reid στο Λας Βέγκας (LAS), αλλά και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Σολτ Λέικ Σίτι (SLC).

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της TSA, το μέτρο αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά σε δεκάδες ακόμα αμερικανικά αεροδρόμια εντός των επόμενων μηνών.

Η ιστορική αλλαγή 25 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου

Πριν από την 11η Σεπτεμβρίου 2001, η πρόσβαση στις πύλες επιβίβασης ήταν ελεύθερη για το ευρύ κοινό, επιτρέποντας σε οικογένειες και φίλους να συνοδεύουν τους επιβάτες μέχρι τη στιγμή της επιβίβασης στο αεροσκάφος.

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις άλλαξαν ριζικά το τοπίο, επιβάλλοντας αυστηρότατους ελέγχους και αποκλείοντας πλήρως όσους δεν διέθεταν κάρτα επιβίβασης.

Σήμερα, 25 χρόνια μετά, η τεχνολογία και τα προγράμματα προσυμφωνημένου ελέγχου επιτρέπουν στην TSA να επαναφέρει ένα μέρος της παλιάς ταξιδιωτικής εμπειρίας με ασφάλεια.