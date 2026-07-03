Την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτεινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η Δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας.

Η πρωτοβουλία στρέφεται κατά της κοινοποίησης που απέστειλε η αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο για την πώληση, ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συνδέεται με το πρόγραμμα ανάπτυξης του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους KAAN.

Η κ. Τάιτους υποστηρίζει ότι μια τέτοια μεταφορά τεχνολογίας προς την Τουρκία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες μιας χώρας που, όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ.