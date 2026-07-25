Άγιο είχαν οι επιβάτες και το πλήρωμα ενός τουριστικού υδροπλάνου της εταιρείας Kenmore Air, το οποίο κατέπεσε και τυλίχθηκε στις φλόγες σε απομακρυσμένη νησιωτική περιοχή, κοντά στα θαλάσσια σύνορα της πολιτείας της Ουάσιγκτον με τον Καναδά.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση στη βραχώδη ακτή του νησιού Sucia, βόρεια του συμπλέγματος San Juan, βγήκαν σώοι και οι έντεκα επιβαίνοντες, χάρη στην ακαριαία κινητοποίηση παραπλεόντων σκαφών και τη συνδρομή ελικοπτέρου διάσωσης.

Τρεις από τους τραυματίες παραμένουν στο νοσοκομείο με κατάγματα και εκδορές, ενώ ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έλαβε εξιτήριο.

Όπως αναφέρουν διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, ο πιλότος επιχείρησε ελιγμό και αλλαγή πορείας προκειμένου να αποφύγει μέτωπο κακοκαιρίας, πραγματοποιώντας απότομη στροφή 180 μοιρών λίγο πριν από την πτώση.

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν το αεροσκάφος να πετά σε πολύ χαμηλό ύψος ξυστά από ιδιωτικά σκάφη, να πραγματοποιεί ανώμαλη προσγείωση με τον έναν πλωτήρα στο νερό και στη συνέχεια να αναπηδά πριν καταλήξει πάνω στους βράχους.

Οι επιβαίνοντες κατάφεραν να εγκαταλείψουν την άτρακτο την τελευταία στιγμή, λίγο πριν η φωτιά εκδηλωθεί στο κουφάρι του αεροσκάφους, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.