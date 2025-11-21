Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Τουλάχιστον δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περίθαλψη μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπόγεια σήραγγα που συνδέει το Rayburn House Office Building με το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν την Πέμπτη 20/11, οι αρμόδιες αρχές.

Τα γραφεία εκκενώθηκαν καθώς η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική από καπνό.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου ανακοίνωσε ότι η φωτιά προκλήθηκε από «μικρό ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα» σε όχημα-τρένο της υπόγειας γραμμής.

«Ο καπνός έχει απομακρυνθεί και δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος», επισημάνθηκε σε ανακοίνωση.

🚨#BREAKING: Officials now report that at least two people are now receiving medical treatment after a fire broke out in the underground trolley system connecting the U.S. Capitol buildings and the Rayburn House Office Building in Washington DC that had prompted evacuations due… pic.twitter.com/KGkT4SaYWE — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 20, 2025

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για μικρή φωτιά σε τμήμα του υπόγειου συστήματος μεταφορών που εξυπηρετεί το Κογκρέσο.

Δύο αστυνομικοί του Καπιτωλίου, όπως αναφέρεται, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για έλεγχο και πιθανή θεραπεία, ενώ δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για επιβάτες ή άλλα άτομα στο όχημα που κινδύνευσαν.

NEW: At least two people are receiving medical treatment after a fire was reported in the underground trolley system connecting the U.S. Capitol buildings and the Rayburn House Office Building. pic.twitter.com/0RCksz4F6X — Fox News (@FoxNews) November 20, 2025

Η οδός Independence Avenue παρέμεινε κλειστή για αρκετή ώρα ώστε να ολοκληρωθεί η έρευνα και να απομακρυνθεί ο καπνός από τον υπόγειο διάδρομο.

Η γραμμή του υπόγειου συστήματος μεταφορών είναι μια από τις τρεις υπόγειες γραμμές που εξυπηρετούν το συγκρότημα του Καπιτωλίου.

η συγκεκριμένη βρίσκεται κάτω από το Rayburn και λειτουργεί από τη δεκαετία του 1960.

με πληροφορίες από: ABC News