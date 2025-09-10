Ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, με μεγάλη επιρροή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, υπέκυψε στα τραύματά του μετά τα πυρά που δέχθηκε στη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ.

Ο 31χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί και διαπιστώθηκε ότι ο Κερκ είχε τραυματιστεί στον λαιμό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε ζητήσει νωρίτερα να προσευχηθούν όλοι για τον Κερκ, επιβεβαίωσε πως έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή.

To βίντεο με τον πυροβολισμό – Προσοχή σκληρές εικόνες:

Ένας ύποπτος συνελήφθη στον χώρο της επίθεσης.

«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε», ανέφερε προηγουμένως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τσάρλι Κερκ απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο Κερκ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση της υποστήριξης των νέων προς τον Τραμπ τον Νοέμβριο.