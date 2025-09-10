Ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, με μεγάλη επιρροή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πυροβολήθηκε σήμερα στη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ.

Ο 31χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, μετέδωσε δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι ο Τσάρλι Κερκ τραυματίστηκε και απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η κατάσταση του.

Ένας ύποπτος συνελήφθη στον χώρο της επίθεσης.

To βίντεο με τον πυροβολισμό – Προσοχή σκληρές εικόνες:

«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε», αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Το Fox News ανέφερε ότι ο Τσάρλι Κερκ νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ο Κερκ, ιδρυτής της συντηρητικής ομάδας Turning Point USA, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση της υποστήριξης των νέων προς τον Τραμπ τον Νοέμβριο.

Οι εκδηλώσεις του σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλη τη χώρα συνήθως προσελκύουν μεγάλο πλήθος.