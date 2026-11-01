Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στην πολιτεία του Ντέλαγουερ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ σε μικρή απόσταση από το τοπικό πανεπιστημιακό ίδρυμα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των σωμάτων ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα, ξημερώματα Κυριακής ώρα Ελλάδας). Οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο αποτυπώνει πολίτες, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί για τις εκδηλώσεις του Halloween, να τρέχουν έντρομοι αναζητώντας καταφύγιο μόλις αντήχησαν οι πρώτοι πυροβολισμοί.

Στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακινούνται μη διασταυρωμένες αναφορές που κάνουν λόγο για δύο νεκρούς και απροσδιόριστο αριθμό τραυματιών. Παράλληλα, οι τοπικές Αρχές απηύθυναν ισχυρή σύσταση σε πεζούς και οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις γύρω από το σημείο του συμβάντος, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των δυνάμεων ασφαλείας.

Σε πλήρη εξέλιξη η αστυνομική έρευνα

Το Αστυνομικό Τμήμα του Νιούαρκ διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης.

Αν και οι αρμόδιοι αξιωματικοί δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουν τον ακριβή αριθμό των ατόμων που επλήγησαν από τα πυρά, διευκρινίζουν ότι, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, δεν υφίσταται ενεργή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.