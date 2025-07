Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής (τοπική ώρα) στο Πανεπιστήμιο στο Νέο Μεξικό στις ΗΠΑ, όπου σημειώθηκε αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σε φοιτητική εστία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο και να τραυματιστεί ένα δεύτερο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, το συμβάν έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Casas del Rio, ενός συγκροτήματος φοιτητικής στέγασης στην κεντρική πανεπιστημιούπολη στο Αλμπουκέρκι. Όλοι όσοι βρίσκονταν στην πανεπιστημιούπολη, ύστερα από εντολή παρέμειναν σε εσωτερικούς χώρους, ενώ όλες οι δραστηριότητες ανεστάλησαν «για προληπτικούς λόγους».

