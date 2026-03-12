Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης, 12 Μαρτίου, στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στη Βιρτζίνια. Δύο άτομα τραυματίστηκαν, προτού ο δράστης πέσει νεκρός.

Σύμφωνα με το CNN, το συμβάν καταγράφηκε λίγο πριν τις 10:50 (τοπική ώρα) εντός του χώρου του Πανεπιστημίου. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο. Άγνωστη παραμένει η κατάσταση της υγείας τους.

Η Αστυνομία του Πανεπιστημίου, η Αστυνομία του Νόρφολκ και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν αμέσως στο περιστατικό, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο. Ειδικοί πράκτορες της ATF ανταποκρίθηκαν επίσης, σύμφωνα με δήλωση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας στο CNN, την Πέμπτη το πρωί.

Το Πανεπιστήμιο ακύρωσε τα μαθήματα και τις δραστηριότητες στον κύριο χώρο του για το υπόλοιπο της ημέρας. «Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή μέσα και γύρω από το Constant Hall, όπου το προσωπικό έκτακτης ανάγκης συνεχίζει να εργάζεται», αναφέρει η ειδοποίηση του Πανεπιστημίου.

Αρχικά, το Πανεπιστήμιο είχε αναφερθεί σε «ενεργή απειλή» στο Constant Hall στην ιστοσελίδα του: «Ακολουθήστε τα πρωτόκολλα Run-Hide-Fight (Τρέξτε-Κρυφτείτε-Πολεμήστε). Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης σπεύδει στο σημείο. Αποφύγετε την περιοχή».

Το Old Dominion University, που βρίσκεται στο Νόρφολκ, είναι ένα δημόσιο ίδρυμα με περίπου 24.000 φοιτητές. Το Constant Hall είναι το κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου για το College of Business.