Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν –κατά μια πηγή τέσσερις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, κατ’ άλλη τραυματίστηκαν τουλάχιστον εννιά– από πυρά το βράδυ χθες Δευτέρα (τοπική ώρα) στο πάρκο Φέρμαουντ, στη Φιλαδέλφεια, μεταδίδουν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα επικαλούμενα πηγές τους στην αστυνομία.

Ο τηλεοπτικός σταθμός WPVI, που ανήκει στο εθνικό δίκτυο του ABC News, έκανε λόγο για δυο νεκρούς και τουλάχιστον 9 τραυματίες, τονίζοντας πως τουλάχιστον δύο από τα θύματα είναι έφηβοι και μεταδίδοντας πως ελικόπτερό του κατέγραψε μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας.

Το CBS News μεταδίδει πως το mass shooting –επιθέσεις με τη χρήση όπλων με τέσσερα ή περισσότερα θύματα, στην ορολογία των αμερικανικών αρχών επιβολής της τάξης– διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης αυτοκινητιστών.

Η αστυνομία δεν απάντησε αμέσως όταν της ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Mass shooting:-

Location: Philadelphia, Pennsylvania, USA.

Event: A gathering with over 200 teenagers.

Nature of the Incident: Gunfire erupted, with dozens of shots fired.

Victims: At least 7 people were reported as victims at the time of the initial reports…… pic.twitter.com/wS1mqWMNIx

— INDIAN (@hindus47) May 27, 2025