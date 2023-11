Δεκάδες άνθρωποι δέχτηκαν πυροβολισμούς την Παρασκευή (17/11) στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της πολιτείας του Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Η πολιτειακή αστυνομία ανέφερε ότι υπήρχαν «πολλά θύματα» σε μια ειδοποίηση που κυκλοφόρησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αργά το απόγευμα της Παρασκευής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Troopers are currently investigating a shooting at New Hampshire State Hospital in Concord. There are multiple victims.

Additional updates will be released when available. pic.twitter.com/PSsZNrDZWb

— New Hampshire State Police (@NH_StatePolice) November 17, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ