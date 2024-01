Συναγερμός στις Αμερικανικές αρχές για πυροβολισμούς σε σχολείο στην Αϊόβα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν σημειωθεί αρκετοί πυροβολισμοί στο γυμνάσιο Πέρι, οπού φοιτούν 1.785 μαθητές.

BREAKING: Shooting with multiple victims reported at Perry High School in Perry, Iowa pic.twitter.com/XuvFzpId50

— Intel Point Alert (@IntelPointAlert) January 4, 2024