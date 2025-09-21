Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στην πόλη Νάσουα του Νιου Χάμσαϊρ, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο Sky Meadow Country Club, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα.

Αρχικά η αστυνομία έκανε λόγο για δύο ενόπλους που τράπηκαν σε φυγή, με τον έναν να συλλαμβάνεται και τον δεύτερο να παραμένει ασύλληπτος, αποτελώντας απειλή για το κοινό. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα διευκρινίστηκε ότι τελικά δράστης ήταν μόνο ένας – ο άνδρας που έχει ήδη τεθεί υπό κράτηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την κατάσταση των θυμάτων.

Το Sky Meadow Country Club είναι γνωστό για το γήπεδο γκολφ του, ενώ φιλοξενεί και ιδιωτικές εκδηλώσεις. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, την ημέρα του περιστατικού στον χώρο διεξαγόταν και γάμος.

BREAKING: Active shooter reported at Sky Meadow Country Club in Nashua, New Hampshire with multiple victims. Mass Casualty Incident declared. At least one person is dead.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται αναφορά για τουλάχιστον ένα νεκρό.

Η πόλη Νάσουα βρίσκεται στα σύνορα με τη Μασαχουσέτη, περίπου 45 λεπτά οδικώς από τη Βοστώνη.