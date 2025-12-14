Συναγερμός για παρουσία ενόπλου στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Μπράουν, στην πόλη Πρόβιντενς, σήμανε η αστυνομία του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ, ύστερα από αναφορές για επεισόδιο με πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη. Σύμφωνα με την Αστυνομία υπάρχουν πολλά θύματα.

Οι αρχές δήλωσαν αρχικά ότι ένας ύποπτος είχε συλληφθεί, πριν αναφέρουν ότι αυτό δεν ίσχυε και ότι η Αστυνομία εξακολουθούσε να αναζητά έναν ή περισσότερους υπόπτους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου, αναφέρθηκαν «πυροβολισμοί κοντά στο τμήμα Barus & Holley». Πρόκειται για ένα επταώροφο συγκρότημα που στεγάζει τη Σχολή Μηχανικής και το Τμήμα Φυσικής, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Περιλαμβάνει 117 εργαστήρια, 150 γραφεία και 15 αίθουσες διδασκαλίας. Δυνάμεις της αστυνομίας και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στο σημείο, ανέφερε το μήνυμα, στο οποίο καλούνται οι φοιτητές και το προσωπικό να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

«Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας», προειδοποίησε η διεύθυνση του πανεπιστημίου Μπράουν, το οποίο αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές.

BREAKING: Multiple victims in a mass shooting at Brown University in Providence, Rhode Island. A male suspect is in custody, according to police scanner. pic.twitter.com/7psdoJkAFB — Breaking911 (@Breaking911) December 13, 2025

Το Πανεπιστήμιο, ένα από τα οχτώ της κατηγορίας Ivy League, είναι ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, με περίπου 7.300 προπτυχιακούς φοιτητές και λίγο περισσότερους από 3.000 μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Το Σάββατο ήταν η δεύτερη ημέρα των τελικών εξετάσεων για το φθινοπωρινό εξάμηνο.