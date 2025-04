Συναγερμός σήμανε σε πανεπιστήμιο της Φλόριντας, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στους χώρους του Florida State University (FSU) στο Ταλαχάσι, όπου τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου ABC.

Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει έναν ύποπτο, ενώ ερευνούν τις εγκαταστάσεις για τυχόν άλλους ένοπλους.

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου TMH (Tallahassee Memorial HealthCare) ενημέρωσε πως διακομίστηκαν έξι τραυματίες από το πανεπιστήμιο, διευκρινίζοντας ότι ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες φοιτητών που μεταδίδει η εφημερίδα Tallahassee Democrat, ακούστηκαν περίπου δέκα πυροβολισμοί.

Αστυνομικοί έχουν συλλάβει έναν ύποπτο, ενώ ερευνούν τις εγκαταστάσεις για τυχόν άλλους ένοπλους.

«Είναι κρίμα… είναι φρικτό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, γνωστοποιώντας πως είχε ενημερωθεί για τους πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο της Φλόριντας.

Οι αρχές απηύθυναν έκκληση σε φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση της αστυνομίας.

An active shooter has been reported in the area of Student Union. Police are on scene or on the way. Continue to seek shelter and await further instructions. Lock and stay away from all doors and windows and be prepared to take additional protective measur https://t.co/cBrbt0cLe6

Ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση και οι πρώτες αναφορές δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχουν τραυματισμοί, αλλά η έκταση δεν ήταν ακόμη σαφής, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι.

Λίγο αργότερα, μήνυμα έκτακτης ανάγκης από το Πανεπιστήμιο ανέφερε: “Συνεχίστε να βρίσκεστε σε καταφύγιο. Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε κλήση για ενεργό πυροβολισμό στη Φοιτητική Ένωση. Μείνετε σε εγρήγορση για περισσότερες πληροφορίες”.

This is a Emergency Message for Florida State University Tallahassee Campus.

Continue to shelter in place. Police have responded to an active shooter call at the Student Union. Stay alert for more information.

Persons in need of immediate emergency ass https://t.co/gEA734rmI0

— FSU Alert (@FSUAlert) April 17, 2025