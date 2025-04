Αναφορές για την παρουσία ενόπλου στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας . Η Σχολή ειδοποίησε τους φοιτητές μέσω γραπτού μηνύματος για έναν πυροβολισμό στην περιοχή της Φοιτητικής Ένωσης το μεσημέρι της Μ. Πέμπτης.

«Ένας ένοπλος έχει αναφερθεί στην περιοχή της Φοιτητικής Ένωσης», ανέφερε το Πανεπιστήμιο σε ανάρτηση στο X.

«Η αστυνομία βρίσκεται στη σκηνή ή καθ’ οδόν. Συνεχίστε να αναζητάτε καταφύγιο και περιμένετε περαιτέρω οδηγίες. Κλειδώστε και μείνετε μακριά από όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και να είστε έτοιμοι να λάβετε πρόσθετα προστατευτικά μέτρα.»

An active shooter has been reported in the area of Student Union. Police are on scene or on the way. Continue to seek shelter and await further instructions. Lock and stay away from all doors and windows and be prepared to take additional protective measur https://t.co/cBrbt0cLe6

Ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση και οι πρώτες αναφορές δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχουν τραυματισμοί, αλλά η έκταση δεν ήταν ακόμη σαφής, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι.

Λίγο αργότερα, μήνυμα έκτακτης ανάγκης από το Πανεπιστήμιο ανέφερε: “Συνεχίστε να βρίσκεστε σε καταφύγιο. Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε κλήση για ενεργό πυροβολισμό στη Φοιτητική Ένωση. Μείνετε σε εγρήγορση για περισσότερες πληροφορίες”.

This is a Emergency Message for Florida State University Tallahassee Campus.

Continue to shelter in place. Police have responded to an active shooter call at the Student Union. Stay alert for more information.

Persons in need of immediate emergency ass https://t.co/gEA734rmI0

— FSU Alert (@FSUAlert) April 17, 2025