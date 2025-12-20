Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε μία εβδομάδα ενώ βρίσκονταν υπό κράτηση σε κέντρα μεταναστών των ΗΠΑ, στα οποία είχαν μεταφερθεί από την υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνείων (ICE). Τα περιστατικά έγιναν γνωστά μέσω τεσσάρων ξεχωριστών ανακοινώσεων της υπηρεσίας, που δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη Πέμπτη 18/12, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων κρατουμένων για το 2025 στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ICE, οι κρατούμενοι –υπήκοοι Αϊτής, Βουλγαρίας, Νικαράγουας και Ερυθραίας– απεβίωσαν σε διαφορετικά κέντρα κράτησης το διάστημα από τις 12 έως τις 15 Δεκεμβρίου. Οι έρευνες για τις συνθήκες των θανάτων βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο η υπηρεσία έκανε λόγο για δύο επείγοντα ιατρικά περιστατικά, ενώ για τους υπόλοιπους δύο θανάτους εκτιμάται πως οφείλονται σε φυσικά αίτια.

Οι θάνατοι σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ σκληραίνει αισθητά.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει τις μαζικές απελάσεις μεταναστών στην κορυφή της πολιτικής του ατζέντας, με αποτέλεσμα να αυξηθούν κατακόρυφα οι συλλήψεις και η κράτηση σε ειδικά κέντρα. Στα τέλη Νοεμβρίου, περίπου 66.000 άτομα βρίσκονταν έγκλειστα σε στρατόπεδα της ICE, αριθμός που συνιστά ιστορικό ρεκόρ.

Συνολικά, τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχουν πεθάνει φέτος ενώ τελούσαν υπό κράτηση της ICE, σύμφωνα με καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters που βασίζεται στις επίσημες ανακοινώσεις της υπηρεσίας. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό από το 2004, ενώ η χρονιά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Σε ανακοίνωσή της, η ICE επανέλαβε ότι παραμένει «προσηλωμένη στη διασφάλιση ασφαλών και ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης» για όλους τους κρατούμενους, διαβεβαίωση που αμφισβητείται έντονα από την αντιπολίτευση. Δημοκρατικοί πολιτικοί κατηγορούν ευθέως την κυβέρνηση Τραμπ για τις συνθήκες κράτησης και τους θανάτους μεταναστών.

«Η ευθύνη για τη φροντίδα αυτών των ανθρώπων βαραίνει αποκλειστικά την ICE και είναι προφανές ότι αποτυγχάνει», ανέφερε σε ανάρτησή της η βουλευτής Πραμίλα Τζάιαπαλ, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «απολύτως φρικιαστική».

Την ίδια ώρα, ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε την Τετάρτη 17/12, ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμποδίζει μέλη του Κογκρέσου από το να πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε κέντρα κράτησης μεταναστών, τα περισσότερα εκ των οποίων λειτουργούν από ιδιωτικές εταιρείες.

Δημοκρατικοί βουλευτές είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι τους στερείται ένα δικαίωμα που προβλέπεται ρητά από την αμερικανική νομοθεσία.

Μετά τη δικαστική απόφαση, ο βουλευτής Νταν Γκόλντμαν επισκέφθηκε την Παρασκευή 19/12, κέντρο κράτησης μεταναστών στο Κάτω Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Με πληροφορίες από: Reuters