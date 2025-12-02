Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ανησυχία για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας εκφράζουν ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές του Κογκρέσου, οι οποίοι συντάσσονται με τους Δημοκρατικούς και δηλώνουν αποφασισμένοι να εξετάσουν τις πληροφορίες για επανειλημμένες επιθέσεις σε αλιευτικά σκάφη.

Ωστόσο, μέχρι τη Δευτέρα δεν είχε υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση ή ακρόαση για το θέμα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, υπερασπίστηκε τη Δευτέρα τις εν λόγω επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι ήταν απολύτως νόμιμες και ότι είχαν εγκριθεί από τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκεθ.

Οι δηλώσεις της ήρθαν μετά από αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου, σύμφωνα με τις οποίες η δεύτερη επιδρομή, στις αρχές Σεπτεμβρίου, σε σκάφος με επιζώντες ενδέχεται να παραβίαζε το διεθνές δίκαιο.

Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν τη δεύτερη σημαντική εστία τριβής μέσα σε μία εβδομάδα στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, το οποίο κατά τα άλλα έχει στηρίξει με κάποιες επιφυλάξεις το σύνολο των πολιτικών πρωτοβουλιών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, από την έναρξη της δεύτερης θητείας του τον Ιανουάριο.

Την περασμένη εβδομάδα, ομάδα Ρεπουμπλικανών νομοθετών είχε ασκήσει έντονη κριτική στον Λευκό Οίκο για το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, το οποίο όπως υποστήριξαν ευνοεί τη Ρωσία.

Οι νέες ανησυχίες πυροδοτήθηκαν μετά από δημοσίευμα της Washington Post την Παρασκευή 31/11, σύμφωνα με το οποίο ο Χέγκεθ φέρεται να «έδωσε προφορική εντολή» να σκοτωθούν όλοι όσοι επέβαιναν σε ένα από τα πλοία κατά την επιχείρηση της 3ης Σεπτεμβρίου.

Ο υπουργός Άμυνας διέψευσε κατηγορηματικά ότι έδωσε εντολή για δεύτερο χτύπημα, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «κατασκευασμένες, εμπρηστικές και υποτιμητικές» σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να εξετάσει το θέμα, ωστόσο ξεκαθάρισε πως εμπιστεύεται τον Χέγκεθ «100%» όταν υποστηρίζει ότι δεν έδωσε τέτοια εντολή.

Οι δύο επιτροπές του Κογκρέσου, υπό ρεπουμπλικανική ηγεσία, που ασκούν εποπτεία στο Πεντάγωνο, ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε έλεγχο των αναφορών.

Την Παρασκευή 31/11, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, Ρότζερ Γουίκερ, και ο γερουσιαστής Τζακ Ριντ, κορυφαίος εκπρόσωπος των Δημοκρατικών στην ίδια επιτροπή, δήλωσαν ότι θα ασκήσουν «εντατική εποπτεία».

Αντίστοιχα, οι επικεφαλής της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Ρότζερς και ο Δημοκρατικός Άνταμ Σμιθ, τόνισαν ότι λαμβάνουν πολύ σοβαρά τις καταγγελίες και προχωρούν σε διακομματική διερεύνηση για τη συγκέντρωση πλήρους εικόνας.

Η Λίβιτ ανέφερε επίσης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στον Λευκό Οίκο, ότι ο Χέγκεθ είχε επικοινωνήσει το Σαββατοκύριακο με ορισμένα μέλη του Κογκρέσου «που ενδεχομένως εξέφραζαν ανησυχίες».

«Παράνομη πράξη;»

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν ανοιχτά με τους Δημοκρατικούς, υποστηρίζοντας ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί ο ισχυρισμός, η δεύτερη επίθεση θα μπορούσε να συνιστά παράνομη ενέργεια ως έγκλημα πολέμου.

«Προφανώς, αν συνέβαινε αυτό, θα ήταν εξαιρετικά σοβαρό και συμφωνώ ότι θα αποτελούσε παράνομη πράξη», δήλωσε ο βουλευτής Μάικ Τέρνερ, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών, στην εκπομπή “Face the Nation” του CBS.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ραντ Πολ επεσήμανε μέσω ανάρτησής του ότι «δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με τους νόμους και τα έθιμα του έντιμου πολέμου, να διατάσσεται η μη παροχή οποιασδήποτε νομικής βοήθειας, η εφαρμογή θανατηφόρας βίας σε όσους παραδίδονται ή τραυματίζονται, είναι ναυαγοί ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο ανίκανοι να πολεμήσουν».

Ο ίδιος είχε συνυπογράψει με τους Δημοκρατικούς πρόταση νόμου που θα περιόριζε την εκστρατεία του Τραμπ κατά της Βενεζουέλας, ωστόσο αυτή μπλοκαρίστηκε από μέλη του ίδιου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Δημοκρατικοί και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν επίσης αμφισβητήσει την τακτική των επιθέσεων σε ύποπτα αλιευτικά σκάφη, κατά τις οποίες σκοτώνονται όλοι ή οι περισσότεροι επιβαίνοντες, αντί να ακινητοποιούνται τα σκάφη και να ανακρίνονται οι επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τον Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 21 επιθέσεις σε φερόμενα ως σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στην εντεινόμενη στρατιωτική πίεση της κυβέρνησης Τραμπ προς το καθεστώς του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Τον Νοέμβριο, οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία μπλόκαραν ψήφισμα που θα απαγόρευε στον Τραμπ να εξαπολύσει επίθεση σε έδαφος της Βενεζουέλας χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου.

Μόλις δύο Ρεπουμπλικάνοι είχαν τότε συνταχθεί με τους Δημοκρατικούς, γεγονός που ανέδειξε τη συνολική στήριξη του κόμματος στη στρατιωτική ανάπτυξη στη νότια Καραϊβική.

Αντίστοιχα, τον Οκτώβριο, η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στη Γερουσία απέτρεψε την έγκριση ψηφίσματος που θα ανέστελλε τις επιθέσεις με σκάφη.

Με πληροφορίες από: Reuters