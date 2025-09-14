Οι παρουσιαστές του συντηρητικού Fox News συναγωνίζονται ο ένας τον άλλο σε προκλητικές δηλώσεις στον «αέρα» του καναλιού, αλλά αυτό που είπε ο Μπράιαντ Κίλμιντ είναι από τα πλέον ακραία που έχουν ακουστεί.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στην εκπομπή «Fox and Friends», για τα κοινωνικά προγράμματα ο Κίλμιντ ούτε λίγο ούτε πολύ, έφτασε στο σημείο να προτείνει την θανάτωση των αστέγων, λέγοντας ότι… έχουν κόστος.

Brian Kilmeade endorses euthanizing homeless people: “Involuntary lethal injection, or something. Just kill them.” pic.twitter.com/on5NMereZQ — Aaron Rupar (@atrupar) September 13, 2025

«Στοιχίζουν» είπε ο Κίλμιντ και αμέσως πρόσθεσε: «Θανατηφόρα ένεση χωρίς συγκατάθεση ή κάτι παρόμοιο. Απλά σκοτώστε τους».

Η δήλωση του Κίλμιντ, ενός φανατικού υπέρμαχου της οπλοκατοχής, προκάλεσε κατακραυγή στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί χρήστες απαίτησαν την αποπομπή του Κίλμιντ, ενώ άλλοι κάλεσαν τις Αρχές να παρέμβουν θεωρώντας ότι η «πρόταση» συνιστά υποκίνηση μίσους.

Η εκπομπή «Fox and Friends» είναι από τις αγαπημένες του Ντόναλντ Τραμπ. Έχει παρέμβει τηλεφωνικά πολλές φορές, ακόμη και όταν έγινε Πρόεδρος, με τελευταία προχθές Παρασκευή, 12/9, όπου ανακοίνωσε ότι βρέθηκε ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ.