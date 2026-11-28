Οι ΗΠΑ έχουν ετοιμάσει σχέδια για την αντιμετώπιση μιας πιθανής καταστροφικής κυβερνοεπίθεσης «μαύρου» επιπέδου, η οποία θα μπορούσε να απειλήσει τη σταθερότητα της κυβέρνησης, να παραλύσει κρίσιμες υποδομές και να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές στην Αμερική.

Ειδικοί σε θέματα κυβερνοασφάλειας προειδοποιούν για την ανάγκη μεγαλύτερης ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) επιτρέπει ολοένα και περισσότερο στους χάκερ να ξεπερνούν όσους είναι υπεύθυνοι για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων της Αμερικής.

Οι προειδοποιήσεις ακολουθούν έπειτα από ένα κύμα κυβερνοπεριστατικών και τεχνολογικών βλαβών που προκάλεσαν προβλήματα σε πτήσεις, τραπεζικές υπηρεσίες και κυβερνητικές λειτουργίες.

Σε αποκλειστικές συνεντεύξεις στο Newsweek, η πρώην Επικεφαλής Πληροφορικής του Λευκού Οίκου, Τερέζα Πέιτον, κατηγόρησε τις Εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης ότι αγνοούν προειδοποιήσεις ετών, ενώ η πρώην αναπληρώτρια Επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας του FBI, Σίνθια Κάιζερ, προειδοποίησε ότι ο συνδυασμός κυβερνοεπιθέσεων και διακοπών λειτουργίας θα μπορούσε να γίνει η «νέα κανονικότητα» για χρόνια.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη ένα πλαίσιο αντιμετώπισης σοβαρών κυβερνοκρίσεων, το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Κυβερνοπεριστατικών (National Cyber Incident Response Plan), το οποίο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2016.

Η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA) έδωσε στη δημοσιότητα ένα προσχέδιο επικαιροποίησης τον Δεκέμβριο του 2024, με τη δημόσια διαβούλευση να ολοκληρώνεται στις 14 Φεβρουαρίου 2025. Το προσχέδιο περιγράφει λεπτομερώς πώς θα συντονίσουν την αντίδρασή τους οι Κυβερνητικές Υπηρεσίες σε ένα μεγάλης κλίμακας περιστατικό, συμπεριλαμβανομένης μιας κυβερνοεπίθεσης «μαύρου» επιπέδου.

Τι είναι η κυβερνοεπίθεση «μαύρου» επιπέδου;

Η εξαβάθμια κλίμακα σοβαρότητας κυβερνοπεριστατικών της αμερικανικής κυβέρνησης, που περιλαμβάνεται στο προσχέδιο, εκτείνεται από το επίπεδο μηδέν, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «λευκό», έως το επίπεδο πέντε, που χαρακτηρίζεται ως «μαύρο».

Οι κατηγοριοποιήσεις έχουν ως εξής:

Επίπεδο μηδέν, Λευκό : Ανεπιβεβαίωτο ή ασήμαντο περιστατικό.

: Ανεπιβεβαίωτο ή ασήμαντο περιστατικό. Επίπεδο ένα, Πράσινο: Περιστατικό που είναι απίθανο να έχει ευρύτερες συνέπειες.

Περιστατικό που είναι απίθανο να έχει ευρύτερες συνέπειες. Επίπεδο δύο, Κίτρινο : Περιστατικό που θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες.

: Περιστατικό που θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες. Επίπεδο τρία, Πορτοκαλί: Περιστατικό που αναμένεται να έχει μετρήσιμο αντίκτυπο σε τομείς όπως η εθνική ασφάλεια, η δημόσια ασφάλεια ή η οικονομία.

Περιστατικό που αναμένεται να έχει μετρήσιμο αντίκτυπο σε τομείς όπως η εθνική ασφάλεια, η δημόσια ασφάλεια ή η οικονομία. Επίπεδο τέσσερα, Κόκκινο: Σοβαρό περιστατικό που αναμένεται να έχει σημαντικές συνέπειες.

Σοβαρό περιστατικό που αναμένεται να έχει σημαντικές συνέπειες. Επίπεδο πέντε, Μαύρο: Άμεση απειλή για βασικές υποδομές, τη σταθερότητα της κυβέρνησης ή τις ζωές των Αμερικανών.

Πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί μια κυβερνοεπίθεση «μαύρου» επιπέδου;

Η έκθεση του Εθνικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου Υποδομών το 2018, με τίτλο «Επιβιώνοντας από μια καταστροφική διακοπή ρεύματος», προειδοποιούσε ότι μια εκτεταμένη κατάρρευση του δικτύου ηλεκτροδότησης θα μπορούσε να διαταράξει την υδροδότηση, τις επικοινωνίες, τις μεταφορές, το τραπεζικό σύστημα, τη διανομή καυσίμων και την υγειονομική περίθαλψη.

Το 2022, η CISA δημοσίευσε οδηγίες προειδοποιώντας ότι οι πρώτες δύο ημέρες μετά από μια κυβερνοεπίθεση θα μπορούσαν να φέρουν σύγχυση, κατάρρευση επικοινωνιών, απώλεια ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων και διαταραχή σε φυσικά συστήματα. Μια παρατεταμένη επιχείρηση αντιμετώπισης θα μπορούσε να εξαντλήσει το προσωπικό και να φέρει τους πόρους στα όριά τους.

Η Πέιτον ανέφερε ότι οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας έχουν ζητήσει επανειλημμένα ασφαλέστερες εκδόσεις τεχνητής νοημοσύνης, αυτοματοποιημένους ελέγχους ασφαλείας και καλύτερες αμυντικές δυνατότητες.

«Το ζητάμε αυτό εδώ και τέσσερα χρόνια και δεν έχει γίνει πράξη», δήλωσε. «Βρισκόμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Είδαμε ότι η περασμένη εβδομάδα πήγε από το κακό στο εντελώς άθλιο».

Γιατί αυξάνονται οι ανησυχίες για κυβερνοεπιθέσεις;

Στα πρόσφατα περιστατικά περιλαμβάνονται μια ολοήμερη διακοπή λειτουργίας της Microsoft, μια πανεθνική καθήλωση πτήσεων από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), προβλήματα στις τραπεζικές υπηρεσίες και ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας που αφορούσε δεδομένα πελατών της JPMorgan Chase. Άλλα περιστατικά επηρέασαν την Apple και εσωτερικά συστήματα της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA).

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως αυτή η ευρύτερη σειρά διαταραχών ήταν συντονισμένη ή κακόβουλη.

Η Πέιτον, Επικεφαλής Πληροφορικής του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Τζορτζ Γ. Μπους, είχε δηλώσει νωρίτερα στο Newsweek: «Οι οργανισμοί βρίσκονται ολοένα και περισσότερο εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε δύο δύσκολες, εξίσου κακές επιλογές. Η μία είναι να επιδιορθώσουν κενά ασφαλείας με ταχύτητα μηχανής, ρισκάροντας να ρίξουν συστήματα που είναι απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία. Ή να καθυστερήσουν τις ενημερώσεις, αφήνοντας αυτά τα συστήματα εκτεθειμένα σε επιτιθέμενους που χρησιμοποιούν οπλοποιημένη τεχνητή νοημοσύνη — και τότε έχεις ένα άλλο πρόβλημα. Είναι μια τρομερή θέση στην οποία μπαίνουν οι διαχειριστές κρίσιμων υποδομών, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνητικές υπηρεσίες».

Και πρόσθεσε: «Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην ανθεκτικότητα και την ανάκαμψη. Θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τη δοκιμή των ενημερώσεων ασφαλείας».

Η Κάιζερ, η οποία εργάστηκε στο FBI επί δύο δεκαετίες και ενημέρωνε τους Προέδρους Ομπάμα και Τραμπ για ζητήματα κυβερνοασφάλειας, δήλωσε: «Όταν κυκλοφορείς ενημερώσεις γρήγορα, μερικές φορές δεν κάνεις αρκετά καλές δοκιμές ή οι δοκιμές απλώς αποτυγχάνουν όταν εφαρμόζονται σε μεγάλη κλίμακα. Και αυτό είναι που προκαλεί όλες αυτές τις διακοπές λειτουργίας. Η περασμένη εβδομάδα ήταν ένα μείγμα επιθέσεων και τεχνικών διακοπών. Αυτή είναι πραγματικά η νέα κανονικότητα που ενδέχεται να βλέπουμε τους επόμενους μήνες έως και χρόνια».

Πώς θα αντιδρούσε η Αμερική σε μια κυβερνοεπίθεση «μαύρου» επιπέδου;

Σύμφωνα με το προσχέδιο της επικαιροποίησης, μια Ενιαία Ομάδα Συντονισμού Κυβερνοπεριστατικών θα συντόνιζε τις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου κυβερνοπεριστατικού.

Το FBI θα ηγούνταν των προσπαθειών διερεύνησης και αντιμετώπισης της απειλής, ενώ η CISA θα παρείχε τεχνική βοήθεια στους πληγέντες οργανισμούς. Οι υπηρεσίες πληροφοριών θα συνέλεγαν και θα ανέλυαν στοιχεία για την απειλή.

Η Πέιτον κάλεσε τις επιχειρήσεις να κάνουν πρόβες στα σχέδια έκτακτης ανάγκης τους, επισημαίνοντας τους κινδύνους από χάκερ που στοχοποιούν εξοπλισμό συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, όπως συστήματα ψύξης.

«Δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο ότι θα προλάβουμε τους κακούς. Ποιο είναι το σχέδιό μας αν έρθει η χειρότερη μέρα μας;» διερωτήθηκε. «Πώς κάνουμε τηλεφωνικές κλήσεις; Πώς συνεχίζουμε να λειτουργούμε με υποβαθμισμένες υπηρεσίες; Κι αν έχουμε μηδενική εξυπηρέτηση και όχι απλώς υποβαθμισμένη, πώς μοιάζει αυτό; Πώς επικοινωνούμε με τον κόσμο;».

Οι ομοσπονδιακές οδηγίες ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης συνιστούν τη διατήρηση αποθεμάτων τροφίμων, νερού, φαρμάκων και μετρητών, μαζί με εφεδρική παροχή ρεύματος και αντίγραφα σημαντικών εγγράφων.

Η Κάιζερ προειδοποίησε επίσης ότι εγκληματίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν εκτεταμένες διακοπές που επηρεάζουν τις τραπεζικές υπηρεσίες. «Θα αρχίσουν να εμφανίζονται απατεώνες που θα τηλεφωνούν στον κόσμο, προσποιούμενοι ότι είναι από την Τράπεζα, προσπαθώντας να τους κλέψουν τα χρήματα μέσα στο χάος», είπε.

Ποια είναι η λύση;

Η Πέιτον δήλωσε: «Θα ζητούσα από όλους τους τεχνολογικούς κολοσσούς, τη Σίλικον Βάλεϊ και τις Εταιρείες Tεχνητής Nοημοσύνης: “Σας παρακαλώ, επιστρέψτε στα εργαστήριά σας και ξαναφτιάξτε αυτά τα μοντέλα με τέτοιο τρόπο ώστε, στα χέρια των αμυνόμενων, στα χέρια των εταιρειών, να μπορούν να δημιουργήσουν αυτοϊώμενα συστήματα. Συστήματα που βλέπουν ότι κάτι έρχεται και μπορούν να κλείσουν την πόρτα“. Δεν μας το δώσατε αυτό και τώρα, αντ’ αυτού, έχουμε οπλοποιημένη τεχνητή νοημοσύνη στραμμένη κατευθείαν εναντίον μας».

Κάλεσε επίσης τις επιχειρήσεις να μην υποκύπτουν σε συμμορίες ransomware (λυτρισμικού), λέγοντας: «Μην πληρώνετε τους χάκερ. Είναι σαν τον νταή του σχολείου. Απλώς θα ξανάρθουν για να ζητήσουν κι άλλα».

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξη. Πιστεύω ότι πραγματικά έξυπνοι, εργατικοί και καλοί άνθρωποι στις τεχνικές λειτουργίες και την κυβερνοασφάλεια θα βρουν τη λύση. Αλλά θα ήταν πραγματικά ωραίο να έχουμε λίγη βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί θα τη βρίσκαμε νωρίτερα και το τίμημα θα ήταν μικρότερο».

Κατέληξε λέγοντας: «Αν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις τώρα, τα πράγματα θα βελτιωθούν. Αν δεν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις τώρα, τα πράγματα θα χειροτερέψουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν αρχίσουν να βελτιώνονται».