Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Τουλάχιστον δύο ομοσπονδιακοί πράκτορες της Customs and Border Protection (CBP) που ενεπλάκησαν στην υπόθεση του πυροβολισμού και του θανάτου του 37χρονου Άλεξ Τζέφρεϊ Πρέτι στη Μινεάπολη τέθηκαν σε διοικητική άδεια, μεταδίδουν σήμερα αμερικανικά μέσα, επικαλούμενα πηγές στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Department of Homeland Security – DHS)

Το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου, στην καρδιά της επιχείρησης “Operation Metro Surge”, μιας εντατικής δράσης ομοσπονδιακών υπηρεσιών με στόχο την απέλαση και τον έλεγχο ατόμων σε περιοχές που θεωρούνται κόκκινες ζώνες για παράνομη μετανάστευση.

Τι λένε τα επίσημα έγγραφα

Σύμφωνα με μια προσωρινή αναφορά της DHS που εστάλη στο Κογκρέσο και επικαλούνται μεγάλα δίκτυα, οι πράκτορες προσπάθησαν να θέσουν υπό κράτηση τον Πρέτι και άλλους πολίτες που βρίσκονταν στο δρόμο, όταν προέκυψε πάλη με έναν από τους ομοσπονδιακούς. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ένας πράκτορας φώναξε επανειλημμένα «Έχει όπλο!» και εν συνεχεία τουλάχιστον δύο αξιωματικοί πυροβόλησαν κατά του Πρέτι με υπηρεσιακά τους όπλα.

Ωστόσο, η αναφορά της CBP δεν αναφέρει ότι ο Πρέτι επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το όπλο του, αντίθετα από την αρχική διερμηνεία της εκτελεστικής εξουσίας, που τον παρουσίασε ως απειλή που «πλησίαζε να σκοτώσει πράκτορες».

Όταν οι πράκτορες τελικά ανέκτησαν το όπλο, αυτό κατεγράφη να βρίσκεται στη μέση του όχι στα χέρια του θανόντα.

Παράλληλα, βίντεο από μάρτυρες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο δείχνουν τον Πρέτι να βοηθάει έναν άλλο πολίτη και να κρατά μόνο ένα κινητό τηλέφωνο προτού πέσει κάτω από την αστυνομική πίεση ενώ δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι απείλησε με το όπλο του πριν δεχθεί τις σφαίρες.

Πολιτική αναταραχή στην καρδιά του DHS

Η ενέργεια να τεθούν οι πράκτορες σε άδεια θα θεωρούνταν «τυπική διαδικασία» σε κάθε πυροβολισμό με θύματα, αλλά εφέτος η υπόθεση έχει λάβει πρωτοφανή πολιτική βαρύτητα. Παράλληλα με την άδεια, ο επικεφαλής της Border Patrol στη Μινεάπολη, Γκρεγκ Μποβίνο, απομακρύνθηκε από τη θέση του και φαίνεται πως εγκαταλείπει την πολιτεία μετά την κατακραυγή.

Ο Μποβίνο έχει βρεθεί στο στόχαστρο αρκετών διεθνών ΜΜΕ, τα οποία στηλιτεύουν τόσο τις πρακτικές του εναντίον των μεταναστών, όσο και τις ενδυματολογικές του επιλογές στη στολή του η οποία παραπέμπει στις στολές των αξιωματικών των SS στη ναζιστική Γερμανία.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε δημοσίως ότι δεν πιστεύει πως ο Πρέτι ενεργούσε σαν «εκτελεστής», αντιτιθέμενος στην αρχική εξήγηση της DHS, αλλά ταυτόχρονα τόνισε ότι δεν εγκρίνει την παρουσία οπλισμένων πολιτών σε τέτοιες συγκρούσεις.

Αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα και αξιωματούχοι της πόλης έχουν ζητήσει την απόσυρση των ομοσπονδιακών πρακτόρων από την πολιτεία, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες ως υπερβολικές και εκτός πλαισίου αδειοδοτημένης αρμοδιότητας.

Ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν βαθύτερη έρευνα και κοινοβουλευτικό έλεγχο των πρακτόρων, καθώς και πιθανές αλλαγές στην πολιτική εμπλοκής τους σε αστικές ζώνες.

Το γεγονός ότι το περιστατικό διχάζει ακόμα και την ίδια την κυβέρνηση, με υψηλόβαθμους αξιωματούχους να αποστασιοποιούνται από την αρχική κυβερνητική αφήγηση, δείχνει ότι η υπόθεση του Πρέτι ξεπερνά την απλή αναφορική έκθεση ενός τραγικού συμβάντος. Ο θάνατος ενός πολίτη από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, εν μέσω μιας ευρείας και αμφιλεγόμενης επιχείρησης επιβολής του νόμου, έχει ανοίξει μια νέα εστία αντιπαράθεσης για το ρόλο των ομοσπονδιακών δυνάμεων στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Reuters