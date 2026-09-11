Το διάσημο “revenge dress”, ή το «φόρεμα της εκδίκησης», το οποίο φόρεσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα στον απόηχο της δημόσιας εξομολόγησης του πρίγκιπα Καρόλου σχετικά με την απιστία του θα βγει «στο σφυρί» από τον Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, την 9η Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο οίκος δημοπρασιών.

Η τιμή αυτού του μαύρου φορέματος με βαθύ ντεκολτέ, με την υπογραφή της Χριστίνας Σταμπολιάν, εκτιμάται μεταξύ 150.000 και 300.000 δολαρίων (129.000 και 259.000 ευρώ), αναφέρει ο Sotheby’s σε δελτίο Τύπου.

Ένα μέρος των εσόδων προορίζεται για το βασιλικό νοσοκομείο του Εδιμβούργου, στη Σκωτία, το οποίο εξειδικεύεται στην ψυχική υγεία.

Πριν από αυτήν τη δημοπρασία, το φόρεμα θα παρουσιαστεί στο Λονδίνο το διάστημα μεταξύ 18ης και 24ης Σεπτεμβρίου, στο Χονγκ Κονγκ (1η-15η Οκτωβρίου), στη Γενεύη (6η-11η Νοεμβρίου) και τη Νέα Υόρκη (από τη 2α Δεκεμβρίου).

Η «πριγκίπισσα του λαού» φόρεσε αυτό το ένδυμα καταλύοντας τους κώδικες της βρετανικής βασιλείας κατά τη διάρκεια ενός φιλανθρωπικού γκαλά τον Ιούνιο του 1994, αφού ο σύζυγός της, με τον οποίο είχαν χωρίσει, παραδέχθηκε την απιστία του στην τηλεόραση.

«Η πριγκίπισσα Νταϊάνα μετέτρεψε αυτό το φόρεμα σε ένα από τα ισχυρότερα μηνύματα που είχε ποτέ στείλει», επισημαίνει η Μοργκάν Χαλιμί, υπεύθυνη μόδας του οίκου Sotheby’s.

«Αυτό που αναδείχθηκε σε μια viral στιγμή διεθνούς κλίμακας (…) έδωσε επίσης σε όλους, αλλά κυρίως στις γυναίκες, την άδεια να χρησιμοποιούν τη μόδα πέρα από την απλή διακόσμηση, με πολύ πιο σκόπιμο και γεμάτο νόημα τρόπο: ως ασπίδα, ως όπλο ή και ως τα δύο ταυτόχρονα».

Το φόρεμα είχε ήδη δημοπρατηθεί προς όφελος φιλανθρωπικών οργανώσεων κατά του καρκίνου και του AIDS τον Ιούνιο του 1997, λίγο πριν από τον θάνατο της Νταϊάνα σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι την 31η Αυγούστου, σε ηλικία 36 ετών.