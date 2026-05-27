Ο προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι, ο οποίος έκανε τακτικά ενέσεις κεταμίνης στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια» («Friends»), καταδικάστηκε σήμερα από δικαστήριο του Λος Άντζελες σε φυλάκιση τριών ετών και πέντε μηνών.

Ο 61χρονος Κένεθ Ιγουαμάσα, που είχε ομολογήσει την ενοχή του, έγινε ο πέμπτος άνθρωπος που καταδικάζεται για αυτήν την υπόθεση.

Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του, τον Οκτώβριο του 2023, από υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού. Ο θάνατός του, σε ηλικία 54 ετών, είχε προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ και στους απανταχού θαυμαστές του. Ο ηθοποιός, που υποδυόταν τον Τσάντλερ Μπινγκ στην τηλεοπτική σειρά «Τα Φιλαράκια», είχε μιλήσει δημόσια για τον εθισμό του και τον αγώνα του να απεξαρτηθεί.