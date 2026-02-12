Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι οι σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Καράκας βρίσκονται πλέον σε σημείο «ιστορικής καμπής», μετά την ανατροπή και την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου και την αντικατάστασή του από τη μέχρι τότε αντιπρόεδρό του Ντέλσι Ροντρίγκες.

Σε επίσκεψη στη χώρα της Λατινικής Αμερικής για να συζητήσει ευκαιρίες που διανοίγονται στον τομέα του πετρελαίου, ο υπουργός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε «απόλυτα θεαματική αλλαγή της τροχιάς» της χώρας αυτής, «της κατάστασης των σχέσεων ανάμεσα στη Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ», καθώς και «των οικονομικών συνθηκών στο ημισφαίριο», ιδιαίτερα «στο εμπόριο και στις ανταλλαγές».

Έπειτα από συνάντηση με την Ροντρίγκες, η οποία συντονίζεται με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Κρις Ράιτ είπε στον Τύπο ότι το αμερικανικό εμπάργκο στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας, σε ισχύ από το 2019, έχει πλέον «ουσιαστικά τερματιστεί».

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP