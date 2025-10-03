Σήμερα Παρασκευή 3/10 αναμένεται η ανακοίνωση της ποινής του Sean “Diddy” Combs, σε μια πολύκροτη ποινική υπόθεση που θα μπορούσε να τον κρατήσει στη φυλακή για χρόνια.

Ο αστέρας και πολυεκατομμυριούχος της χιπ-χοπ καταδικάστηκε τον Ιούλιο για παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου Mann Act, μεταφέροντας ανθρώπους ανά τις ΗΠΑ για σεξουαλικές συνευρέσεις —μεταξύ αυτών συντρόφους του αλλά και άνδρες εργαζόμενους του σεξ.

Το σώμα ενόρκων τον αθώωσε για τις βαρύτερες κατηγορίες του εκβιασμού και σωματεμπορίας, που θα μπορούσαν να του επιβάλουν ισόβια κάθειρξη.

Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή άνω των 11 ετών για τις δύο καταδίκες που αφορούν “μεταφορά με σκοπό πορνεία”. Οι δικηγόροι του Combs επιμένουν ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερος, χαρακτηρίζοντας την ποινή που ζητά η εισαγγελία «εντελώς δυσανάλογη».

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Αρούν Σουμπραμανιάν, που θα αποφασίσει την ποινή, έχει ήδη απορρίψει δύο φορές αιτήματα αποφυλάκισης με εγγύηση. Ο Combs παραμένει κρατούμενος σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν εδώ και έναν χρόνο.

Η ποινή έρχεται έπειτα από μια δίμηνη δίκη με μαρτυρίες γυναικών που περιέγραψαν ξυλοδαρμούς, απειλές, σεξουαλικές επιθέσεις και εκβιασμούς από τον κατηγορούμενο.

Η τραγουδίστρια Κασάντρα “Cassie” Ventura, πρώην σύντροφός του, κατέθεσε ότι ο Combs την ανάγκασε εκατοντάδες φορές να συμμετάσχει σε «αηδιαστικές» σεξουαλικές πράξεις με αγνώστους. Στην αίθουσα προβλήθηκαν επανειλημμένα βίντεο όπου ο Combs τη σέρνει και τη χτυπά σε διάδρομο ξενοδοχείου στο Λος Άντζελες.

Μια άλλη γυναίκα, με το ψευδώνυμο “Jane”, κατέθεσε ότι υπέστη βία και πιέσεις να συμμετάσχει σε σεξουαλικές πράξεις με άνδρες εργαζόμενους του σεξ σε πάρτι με ναρκωτικά, ενώ ο Combs παρακολουθούσε και κατέγραφε.

Οι εισαγγελείς παρουσίασαν επίσης μάρτυρες που μίλησαν για άλλα βίαια περιστατικά: πρώην βοηθός κατέθεσε ότι τη βίασε, φίλη της Cassie δήλωσε ότι την κρέμασε από μπαλκόνι 17ου ορόφου, ενώ ο ράπερ Kid Cudi κατέθεσε ότι ο Combs εισέβαλε στο σπίτι του όταν έμαθε για τη σχέση του με την Cassie.

Παρότι το σώμα ενόρκων τον αθώωσε για εκβιασμό, ο δικαστής μπορεί να λάβει υπόψη τις μαρτυρίες αυτές στην απόφαση για την ποινή.

Ο Combs έστειλε επιστολή στον δικαστή λέγοντας ότι «ο παλιός εαυτός του πέθανε στη φυλακή» και πως «ξαναγεννήθηκε» δεσμευόμενος να μην ξαναπαρανομήσει. Η Cassie, αντίθετα, τον χαρακτήρισε «χειριστικό κακοποιητή» που «δεν έχει καμία πρόθεση να αλλάξει».

Άλλη πρώην βοηθός, που κατέθεσε με το ψευδώνυμο “Mia” και δήλωσε ότι έπεσε θύμα βιασμού το 2010, ζήτησε να επιβληθεί ποινή που θα αντανακλά τον «συνεχή κίνδυνο» που πιστεύει ότι εκείνος εξακολουθεί να αποτελεί.

Ο Combs αναμένεται να μιλήσει στο δικαστήριο, ενώ η υπεράσπιση θα παρουσιάσει και 15λεπτο βίντεο. Οι συνήγοροί του υποστηρίζουν ότι οι σεξουαλικές σχέσεις ήταν συναινετικές, ότι η φυλάκιση τον οδήγησε σε νηφαλιότητα και ότι δεν χρειάζεται να παραμείνει άλλο στη φυλακή.

Σε πρόσφατη ακρόαση, ο Combs εμφανίστηκε αισιόδοξος, λέγοντας στη μητέρα και τα παιδιά του ότι «πλησιάζει η ώρα να επιστρέψει στο σπίτι».