Σκότωσε και διαμέλισε τη σύντροφό του, ενώ μεθοδικά αμέσως μετά το αποτρόπαιο έγκλημα, πέταξε τα κομμάτια της στα σκουπίδια προσπαθώντας να εξαφανίσει κάθε ίχνη του εγκλήματος.

Πρόκειται για τον μόλις 21 ετών Τζόσουα Χάιτ ο οποίος με παροιμιώδη αγριότητα και κυνισμό, δολοφόνησε την 25χρονη σύντροφό του Ισαντόρα Γουένγκελ.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές της Βόρειας Ντακότα, το στυγερό έγκλημα χρονολογείται στις αρχές Ιανουαρίου, ενώ ο ίδιος σε μια προσπάθεια του να αποπροσανατολίσει την οικογένειά της και την αστυνομία, φέρεται να έστελνε μηνύματα από το κινητό τηλέφωνο της 25χρονης στους γονείς της, ώστε να τους κάνει να πιστεύουν ότι ήταν ακόμη ζωντανή.

Η Ισαντόρα Γουένγκελ εθεάθη για τελευταία φορά στις 3 Ιανουαρίου, καθώς αποχωρούσε από πολυκατάστημα κοντά στο σπίτι της. Στις 7 Ιανουαρίου, η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της, με τις έρευνες να στρέφονται πολύ γρήγορα προς τον 21χρονο σύντροφό της, με τον οποίο διατηρούσε σχέση τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο 21χρονος είχε ισχυριστεί ότι η 25χρονη αυτοκτόνησε. Μάλιστα, φέρεται να χρησιμοποίησε το κινητό τηλέφωνο της Ισαντόρα για να πραγματοποιήσει συγκεκριμένες αναζητήσεις, με στόχο να ενισχύσει το σενάριο της αυτοκτονίας και να πείσει τόσο τους αστυνομικούς όσο και τους οικείους της.

Παρ’ όλα αυτά, ιδιαίτερα επιβαρυντικές κρίθηκαν οι δικές του διαδικτυακές αναζητήσεις, που έγιναν αφού την είχε δει για τελευταία φορά. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονταν φράσεις όπως «αποκομιδή απορριμμάτων στην περιοχή μου», «διαδικασία για νόμιμη αλλαγή ονόματος» και αναζητήσεις σχετικές με πριόνι.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί εντόπισαν σε κάδο σκουπιδιών ακριβώς έξω από το σπίτι του, πλαστικά φύλλα με λεκέδες αίματος, πετσέτες με σβώλους μαλλιών στεγνωμένων με αίμα, και μια λεπίδα πριονιού 12 ιντσών με υλικό κολλημένο στα δόντια της, με τις εξετάσεις να δείχνουν ότι στα ευρήματα ήταν και «θραύσματα ανθρώπινων οστών, σκελετικών μυών» και ιστών που ταιριάζουν με το DNA της 25χρονης.

Ο 21χρονος βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες για τον εντοπισμό της σορού της 25χρονης.