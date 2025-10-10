Ένας ηλικιωμένος άνδρας από την περιοχή Ντέστιν της Φλόριντα, δήλωσε προχθές (08-10), την εξαφάνιση της συζύγου του, η οποία είχε βγει για να περπατήσει με συντροφιά τον σκύλο του γιου της.

Καθώς η ώρα περνούσε ο σύζυγός της άρχισε να ανησυχεί, αφού συνήθως η 86 χρονη γυναίκα, επέστρεφε μετά από 15-20 λεπτά.

Ο σύζυγός της λοιπόν ειδοποίησε την αστυνομία.

Η βοηθός σερίφη, Ντέβον Μίλερ, εντόπισε λίγο αργότερα τον σκύλο, τον Eeyore, να περιπλανιέται μόνος του στον δρόμο.

A dog led a Florida sheriff’s deputy to where a missing 86-year-old woman had fallen while walking him, bodycam footage shows. pic.twitter.com/VF5uXiF1cP — The Associated Press (@AP) October 8, 2025



«Πού είναι η μαμά σου; Δείξε μου πού είναι η μαμά σου», του είπε και ο τετράποδος φίλος την οδήγησε κατευθείαν στο σημείο, όπου βρισκόταν η ηλικιωμένη πεσμένη στο έδαφος.

«Δεν έφευγε από κοντά μου, όλο γύριζε πίσω σε μένα», είπε συγκινημένη η 86χρονη, ευχαριστώντας τον πιστό της σύντροφο αμέσως μόλις συνήλθε.

Dutiful dog leads police to owner’s missing 86-year-old mother who collapsed during walk: video https://t.co/278B5dEYXs pic.twitter.com/tEZzMutWft — New York Post (@nypost) October 8, 2025

Η αστυνομικός που βοήθησε στην διάσωση, ανέφερε: «Έτρεξε μέχρι το αυτοκίνητό μου, του είπα «πήγαινέ με στη μαμά σου» και με οδήγησε κατευθείαν εκεί».

🥹 The moment a loyal Florida dog became a hero and lead a deputy to an injured 86-year-old woman. https://t.co/L7nJaNG2Zl pic.twitter.com/HhNDjYTmZx — TMZ (@TMZ) October 7, 2025

«Καλό αγόρι, πολύ καλό αγόρι», είπε συγκινημένη η ηλικιωμένη. «Δεν είμαι καν η ιδιοκτήτριά του, είμαι η γιαγιά του. Είσαι τόσο καλό αγόρι».