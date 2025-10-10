Ένας ηλικιωμένος άνδρας από την περιοχή Ντέστιν της Φλόριντα, δήλωσε προχθές (08-10), την εξαφάνιση της συζύγου του, η οποία είχε βγει για να περπατήσει με συντροφιά τον σκύλο του γιου της.

Καθώς η ώρα περνούσε ο σύζυγός της άρχισε να ανησυχεί, αφού συνήθως η 86 χρονη γυναίκα, επέστρεφε μετά από 15-20 λεπτά.

Ο σύζυγός της λοιπόν ειδοποίησε την αστυνομία.

Η βοηθός σερίφη, Ντέβον Μίλερ, εντόπισε λίγο αργότερα τον σκύλο, τον Eeyore, να περιπλανιέται μόνος του στον δρόμο.

 


«Πού είναι η μαμά σου; Δείξε μου πού είναι η μαμά σου», του είπε και ο τετράποδος φίλος την οδήγησε κατευθείαν στο σημείο,  όπου βρισκόταν η ηλικιωμένη πεσμένη στο έδαφος.

«Δεν έφευγε από κοντά μου, όλο γύριζε πίσω σε μένα», είπε συγκινημένη η 86χρονη, ευχαριστώντας τον πιστό της σύντροφο αμέσως μόλις συνήλθε.

 

Η αστυνομικός που βοήθησε στην διάσωση, ανέφερε: «Έτρεξε μέχρι το αυτοκίνητό μου, του είπα «πήγαινέ με στη μαμά σου» και με οδήγησε κατευθείαν εκεί».

 

«Καλό αγόρι, πολύ καλό αγόρι», είπε συγκινημένη η ηλικιωμένη. «Δεν είμαι καν η ιδιοκτήτριά του, είμαι η γιαγιά του. Είσαι τόσο καλό αγόρι».

