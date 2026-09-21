Ένας άνδρας από τη Βενεζουέλα τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα από σφαίρα πράκτορα της ICE, της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης, κατά τη διάρκεια καταδίωξης του άνδρα που κινείτο πεζός στο Ώστιν, την πρωτεύουσα της πολιτείας Τέξας (νότια), ανακοίνωσε μέσω X ο δήμαρχός της, ο Κερκ Γουότσον.

🚨 BREAKING … Tensions Erupt in Austin, Texas Tensions escalated in Austin after an ICE officer reportedly shot and wounded a man during an immigration-enforcement operation. Protesters gathered near the scene, with videos showing demonstrators confronting police and federal… pic.twitter.com/jNzFDV2h13 — 𝐕𝐄𝐐𝐎 ⬢ (@VEQOapp) September 20, 2026

«Είμαι βαθιά εξοργισμένος και εξαιρετικά απογοητευμένος που κάποιος πυροβολήθηκε στους δρόμους του Ώστιν», ανέφερε ο δημοκρατικός αιρετός. Το συμβάν αυτό σημειώθηκε με φόντο την «κλιμάκωση» των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη, ανέφερε εξάλλου ο δήμαρχος Γουότσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

I am very angry and extremely disappointed that a person was shot on the streets of Austin by ICE. While I’m angry and disappointed, I’m not surprised. This has happened in other cities. With the rogue nature of ICE and the chaos we’re seeing fomented by ICE, there’s no reason… https://t.co/e8ynjsIxXF — Mayor Kirk Watson (@KirkPWatson) September 20, 2026

Η ICE, από τα κυριότερα εργαλεία της πολιτικής μαζικών συλλήψεων και απελάσεων παράτυπων μεταναστών που εφαρμόζει η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει αναφερθεί στο επεισόδιο δημόσια μέχρι στιγμής. Οι αρχές του Ώστιν δεν ήταν σε θέση να δώσουν λεπτομέρειες για την ταυτότητα, την ηλικία και την εθνικότητα του τραυματία, ούτε για τις περιστάσεις του πυροβολισμού.

Un venezolano fue baleado hoy por agentes de ICE hoy en Austin. Su esposa, también venezolana, ahora enfrenta la angustia de verlo herido. Se lo llevaron al hospital gravemente herido y doblemente baleado. ¿Hasta cuándo nuestra comunidad tendrá que vivir con miedo? Los… pic.twitter.com/ZDBwp7CKaq — MAJA (@Libertaria17082) September 20, 2026

Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Ώστιν, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή.

Ο κ. Γουότσον επέμενε οι τοπικές δυνάμεις επιβολής της τάξης να συμμετάσχουν στην έρευνα. «Δεν θα ήταν προσήκον η ICE να διενεργήσει την οποιαδήποτε έρευνα μόνη της κατ’ αποκλειστικότητα, να αποκλείσει τους άλλους», ανέφερε ο δήμαρχος.

Κλιμάκωση της έντασης με διαδηλωτές, αστυνομία και ομοσπονδιακούς πράκτορες

Μετά το περιστατικό αυτό, οι εντάσεις κλιμακώθηκαν στο Ώστιν. Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στον τόπο του συμβάντος, ενώ βίντεο δείχνουν διαδηλωτές να έρχονται αντιμέτωποι με την αστυνομία και ομοσπονδιακούς πράκτορες, καθώς οι αξιωματικοί προσπαθούσαν να κρατήσουν το πλήθος πίσω από τον καθορισμένο περίμετρο. Ορισμένοι διαδηλωτές φαίνονταν να κυματίζουν μεξικανικές σημαίες και να φωνάζουν προς τις δυνάμεις της τάξης.

Οι ισχυρισμοί που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τους οποίους μέλη του πλήθους ήταν παράνομοι μετανάστες, δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή. Το περιστατικό συμβαίνει εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων γύρω από την επιβολή της ομοσπονδιακής νομοθεσίας για τη μετανάστευση στο Τέξας. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να γίνουν γνωστές καθώς οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τον πυροβολισμό και τα γεγονότα που ακολούθησαν.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει πλήρη περιγραφή των γεγονότων που οδήγησαν στον πυροβολισμό, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο τρόπος που ενεργούν οι πράκτορες της ICE, βαριά οπλισμένοι και πολύ συχνά με μάσκες, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη χώρα, καθώς οι μέθοδοί τους χαρακτηρίζονται από υπερβολικά επιθετικές ως βάρβαρες, ειδικά μετά τους θανάτους δυο Αμερικανών πολιτών που διαδήλωναν για επιχειρήσεις τους, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο.